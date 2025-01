Selena Gomez se conmueve y expresa su apoyo a familias mexicanas afectadas por deportaciones

En medio de un complejo contexto migratorio en Estados Unidos, Selena Gomez compartió un mensaje en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores. La cantante y actriz, de ascendencia mexicana, publicó un video en el que, visiblemente afectada y entre lágrimas, expresó su solidaridad con las familias mexicanas impactadas por las políticas de deportación impulsadas por el presidente Donald Trump.



En el breve video, que fue eliminado poco después de ser publicado, pero rescatado por varios usuarios en redes sociales, la cantante comenzó diciendo: “Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta. Los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante”.

Con un mensaje en pantalla que decía “I’m sorry México” (“Lo siento, México”) acompañado de la bandera del país, Gomez hizo énfasis en el impacto que las deportaciones están teniendo en miles de familias, especialmente en los más pequeños, y afirmó su intención de buscar formas para ayudarlos. A pesar de su evidente frustración al no tener los recursos para solucionar el problema de manera directa, Gomez afirmó que buscará formas de apoyar a las personas que han sido deportadas. “Lo siento mucho, esto es algo que me pega demasiado, me gustaría poder hacer algo, pero no sé qué pueda hacer. Intentaré hacer algo, lo prometo”, finalizó.

La publicación de Selena Gomez no pasó desapercibida en plataformas como X (antes Twitter), donde cientos de seguidores y usuarios compartieron su mensaje, destacando su empatía y conexión con sus raíces mexicanas.