Sergio Rojas responde con furia a Pamela Díaz y su equipo tras su ingreso a “Palabra de honor”

Sergio Rojas responde a las críticas de Pamela Díaz y su equipo, exigiendo disculpas públicas tras sus comentarios sobre su participación en el reality “Palabra de honor”.

Sergio Rojas ha sido confirmado por Canal 13 como uno de los concursantes del nuevo reality titulado “Palabra de honor”. En el programa “Hay que decirlo”, la presentadora Pamela Díaz planteó una interrogante sobre la postura que adoptará el periodista deportivo en el contexto del programa, preguntándose si se alineará con la lealtad o la traición, en relación a las dinámicas que se desarrollan en el telerrealidad.

Cecilia Gutiérrez, quien es panelista del programa de farándula del canal 13, respondió a la consulta de Díaz sin dudarlo, afirmando: “Yo creo que va a estar en la traición”. Esta afirmación llegó a oídos de Sergio Rojas, quien no tardó en reaccionar y criticar el espacio conducido por Luksic.

En una intervención en el programa “Que te lo digo”, Rojas expresó su descontento hacia Pamela Díaz y su equipo, señalando: “Quiero aprovechar de decirle al programa ordinario de Pamela Díaz que me parece una falta de clase la presentación que me hicieron, siendo el canal oficial”. Su molestia fue evidente, y continuó dirigiéndose a la ex pareja de Jean Philippe Cretton, exigiendo disculpas públicas por los comentarios realizados.

Rojas no se detuvo ahí y calificó a los integrantes de “Hay que decir” como “payasos”, advirtiendo que, a pesar de sus críticas, “lamentablemente, van a tener que hablar sí o sí” de él. El periodista argumentó que su participación en el reality aportará giros dramáticos al programa, afirmando: “Gracias a mi participación este reality tiene muchos giros dramáticos”.

Además, Rojas hizo un llamado a los trabajadores del programa, indicando que tendrán que “tragarse todas sus palabras”, especialmente Pamela Díaz, a quien le prometió que le enseñará sobre la lealtad dentro del encierro del reality.