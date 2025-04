Tamir Berman, defensor argentino, agredido tras derrota del Latina Calcio; AIC condena el ataque y exige justicia

Tamir Berman, un defensor argentino que juega para el Latina Calcio 1932, un equipo que compite en la Serie C del fútbol italiano, fue víctima de una agresión el pasado sábado por la tarde. Este incidente ocurrió tras la derrota de su equipo ante el Trapani con un marcador de 2-0. Según reportes de medios locales, el jugador de 24 años estaba abandonando el Estadio Domenico Francioni en su vehículo particular cuando, a pocos metros del recinto, se vio obligado a detenerse debido a que otro automóvil lo seguía. De este vehículo descendieron varios individuos que rompieron la luneta trasera de su coche y lo agredieron físicamente, propinándole puñetazos. A pesar de la violencia del episodio, Berman logró regresar al estadio para recibir atención médica. Fuentes oficiales del club confirmaron que no sufrió heridas de gravedad.

Reacción de la Asociación Italiana de Futbolistas

La Asociación Italiana de Futbolistas (AIC) condenó la agresión a través de un comunicado, expresando: “Expresamos nuestra solidaridad y cercanía ante el vil ataque sufrido. Se trata de un acto absolutamente condenable que debe ser erradicado del deporte”. Por su parte, el Latina Calcio 1932 manifestó su respaldo al jugador a través de sus canales oficiales, afirmando: “El club expresa su plena solidaridad con Berman, quien es víctima de una agresión”.

Solidaridad de las autoridades locales

La alcaldesa de la provincia de Lacio, Matilde Celentano, también mostró su apoyo al futbolista el domingo, declarando: “En nombre de la administración municipal y de toda la ciudad, expreso mi condena a esta grave e inaceptable agresión. Condenamos con absoluta firmeza cualquier forma de violencia dentro y fuera de las instalaciones deportivas, que nada tiene que ver con los valores del deporte y la convivencia civil”.

Contexto deportivo de Tamir Berman

Tamir Berman, quien ha ganado un lugar como titular en el equipo con cinco presencias consecutivas, atraviesa un buen momento individual, aunque su conjunto acumula tres partidos sin triunfos y se encuentra cerca de la zona de descenso. Las autoridades italianas han iniciado una investigación para identificar a los responsables de la agresión. Mientras tanto, Berman continúa trabajando junto a sus compañeros en el tramo final de la temporada.

Comunicado de la Asociación Italiana de Futbolistas sobre la agresión

La AIC también se pronunció sobre el hecho, indicando que el ataque sufrido por Berman en casa del Trapani es un hecho deplorable que podría haber generado consecuencias muy graves. La AIC espera que la Policía esclarezca la situación lo antes posible. En su comunicado, se menciona que si las victorias son la “normalidad” en la cultura deportiva, no se debe considerar como “normal” la violencia contra un futbolista. Tolerar estos comportamientos significa perder de vista los valores de nuestro deporte.

Trayectoria de Tamir Berman

Tamir Berman nació el 20 de febrero de 2001 en Rafaela, Argentina, y se desempeña como defensor central. Actualmente juega en Italia. Se formó en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys y comenzó su carrera profesional en Europa en 2020, cuando se trasladó a Italia para unirse a las categorías juveniles de Benevento. Tras un breve paso por el sur de Italia, continuó en A.S.D. Carbonia D, donde dio sus primeros pasos en el fútbol senior. En enero de 2022, fue transferido a ASD San Luca D con el objetivo de sumar minutos y continuidad competitiva. Su evolución en la cuarta categoría del fútbol italiano le permitió, a mediados de ese mismo año, dar el salto y firmar un contrato con Giugliano 1928. De cara a la temporada 2023-24, se incorporó al primer equipo, consolidándose como titular y acumulando cuatro partidos consecutivos desde el inicio.