Titi Ahubert revela su sorprendente decisión de unirse a Arsmate tras la detención de su esposo

A comienzos del mes de diciembre, Titi Ahubert anunció su decisión de unirse a la plataforma de contenido para adultos, Arsmate. La modelo explicó que tomó esta decisión debido a la necesidad de “sacar adelante a su familia” tras la detención de su esposo, Daniel Sauer, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. En una conversación con LUN, Titi compartió su experiencia como creadora de contenido y reveló el significativo monto que obtuvo en sus primeros días en la plataforma.



Experiencia en Arsmate

Titi Ahubert expresó: “Me ha ido súper bien, es heavy. Esto es súper bueno. Se metieron todos mis amigos, porque es la forma en que quiero que me ayuden. Es súper conveniente. Si alguien quiere hacer esto y está en la duda, que se tire con todo”. En esa misma línea, reveló que en un corto periodo de tiempo, específicamente en tres días, logró ganar entre 5 y 6 millones de pesos. Titi comentó: “Yo pensé que iba a ser menos, que iba a tardar como 10 días en juntar un millón, porque son fotos nomás”.

Apoyo de sus seguidores

La modelo destacó el apoyo que ha recibido de otras mujeres, mencionando que muchas de ellas le han expresado su solidaridad: “Las mujeres han sido súper solidarias, me dicen ‘vamos Titi’. Tengo muchas suscriptoras mujeres y por Instagram me escriben harto, he tenido mucho apoyo femenino”.

Propuestas y reconocimiento público

En cuanto a las propuestas que ha recibido recientemente, Titi Ahubert compartió que le invitaron al concierto de Lenny Kravitz, aunque decidió no asistir. También mencionó que le ofrecieron combustible para su auto por un año y una invitación a un hotel para que fuera con sus hijos. Titi relató: “Un hombre me pidió hacer una videollamada en un tono bastante más alto, llega de todo”.

Además, Titi ha notado un aumento en el reconocimiento público. Comentó: “Ayer fui al supermercado y tres personas me pidieron fotos. Eso hace tiempo que no lo vivía, y ahora no sé si me lo piden porque me reconocen o por la plataforma”.

Interacción con sus seguidores

Sobre su interacción con los seguidores, Titi Ahubert aseguró que ha establecido vínculos significativos con ellos. Mencionó: “La gente me cuenta de su vida y formas vínculos con ellos, eso me ha pasado mucho. Hay que responder mucho. Te metes y tienes 500 mensajes. Te cuentan sus cosas, sus problemas”.

Titi también compartió una anécdota sobre una seguidora que se sorprendió al recibir una respuesta de su parte: “Alguien me dijo, ‘no sabía que era tan humilde, jamás pensé que me ibas a responder un mensaje’, y yo le respondí ‘¿por qué no?’”. La modelo concluyó: “Antes de ayer terminé a las tres de la mañana de responderle a toda la gente que me escribe en la plataforma e Instagram. Generas un lazo con la gente y pasas a ser una especie de psicóloga o familiar”.