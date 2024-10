Titi García-Huidobro revela su experiencia de acoso sexual en el mundo de la televisión

Un testimonio impactante que pone de relieve las dificultades que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento.

Titi García-Huidobro, reconocida comunicadora, fue la invitada especial en un nuevo episodio de “Al piano con Lucho”, un programa conducido por Luis Jara en TV+. Durante la emisión, García-Huidobro compartió una experiencia personal que marcó su carrera, rememorando un episodio de acoso sexual que sufrió cuando apenas comenzaba en el ámbito de las comunicaciones, a la edad de 20 años.

La comunicadora relató que el acoso provino de un individuo que ocupaba un cargo significativo en el medio televisivo. En su narración, García-Huidobro expresó que en ese momento decidió no denunciar la situación debido al temor de perder su empleo. “Es super incómodo sobre todo en una época donde no se hablaba mucho del tema, donde además tú decías ‘¿me hago la gil?’, como que ‘no pasó nada’, ¿agarro mis cositas y me voy? ¿Enfrento a este personaje con un cargo importante en televisión? ¿Cómo reaccionar?”, comentó al inicio de su relato.

La locutora también mencionó que su decisión de no presentar una denuncia estuvo influenciada por razones económicas, ya que en ese momento necesitaba el dinero que le proporcionaba su trabajo. “Me callo porque no puedo perder este trabajo. El poder de ciertos personajes te dice ‘bueno, ¿quieres tu programa?’, reflexionó García-Huidobro durante la conversación.

A pesar de su silencio en aquel entonces, la comunicadora recordó que la situación la llevó a dejar su empleo, lo que afectó su estado emocional. “Impotencia de haber sido gil, de no haber enfrentado, de decir, ‘pucha por qué’, ‘¿tuve una actitud para que este gallo piense que se podía pasar para la punta? Yo creo que no’, te empiezas a cuestionar”, confesó.

García-Huidobro también reveló que su familia nunca supo de este episodio, ya que en su momento consideró que no era necesario hablar de ello. “Porque en el fondo sentí que ya ahí quedaba y ahí moría, que no era necesario (hablar)”, reflexionó. Sin embargo, enfatizó que si se encontrara en una situación similar en la actualidad, su respuesta sería completamente diferente. “Lo mando a la cresta. Le doy un cachetazo, no sé, le hago saber de mi molestia, que no pueden meterse con uno por ser superior”, concluyó.