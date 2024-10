Titi García-Huidobro revela la inesperada propuesta de Playboy que rechazó en Miami

En la actualidad, diversas personalidades del entretenimiento han encontrado en las plataformas de contenido para adultos una forma de generar ingresos a través de la publicación de fotos y videos. Sin embargo, una comunicadora chilena, Titi García-Huidobro, reveló que en el pasado recibió una oferta para participar en la famosa revista Playboy. Esta información fue compartida por ella misma durante su participación en el programa Como estamos hoy, que co-conduce junto a Daniel Fuenzalida en Tevex Televisión.

La revelación de Titi García-Huidobro

Durante el programa, Titi García-Huidobro sorprendió a los presentes al contar su experiencia. Según su relato, la propuesta le llegó en uno de sus viajes a Estados Unidos. “Yo una vez iba caminando por una calle en Miami, y de repente me ofrecieron ser parte de la revista Playboy, hace hartos años, no tenía hijos en ese momento”, confesó la animadora.

Detalles de la oferta

En el momento de la oferta, se le preguntó a García-Huidobro sobre su vestimenta y qué fue lo que llamó la atención del representante de Playboy, además de su belleza. La comunicadora recordó el atuendo que llevaba en ese instante: “Llevaba una mini de jeans, un traje de baño, como es el estilo de Miami en verano”, relató.

García-Huidobro continuó explicando cómo se desarrolló la conversación. El individuo que se le acercó le mencionó que trabajaba en Playboy y le mostró su credencial para confirmar la veracidad de su propuesta. “Me dijo que trabajaba en Playboy, me mostró su credencial para confirmar la veracidad de su ofrecimiento, y me contó que querían que participara en unas fotos de la revista”, detalló.

La decisión de rechazar la propuesta

A pesar de la oferta, Titi García-Huidobro decidió rechazarla de inmediato. “No me dijo ni cómo ni cuándo, pero, le respondí altiro que no, ya que además quería que nos juntáramos”, concluyó la comunicadora, dejando claro que no estaba interesada en participar en la revista en ese momento.