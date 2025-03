Amaro Gómez-Pablos reflexiona sobre su salida de TVN y su deseo de ser reportero en nuevo programa de Vía X

El pasado lunes 10 de marzo marcó el inicio de una nueva temporada del programa “Todo Va A Estar Bien”, transmitido por Vía X, que ahora cuenta con un nuevo animador: Juan José Lavín. En este primer episodio, el invitado especial fue el periodista español nacionalizado chileno Amaro Gómez-Pablos, quien compartió diversas experiencias de su carrera, incluyendo su trabajo en zonas de conflicto, su encuentro con Hugo Chávez, y anécdotas de su trayectoria en el ámbito de las comunicaciones. Además, Gómez-Pablos habló sobre su reciente salida de Televisión Nacional de Chile (TVN), donde desempeñó roles como presentador y reportero en el noticiero 24 Horas durante más de diez años.

Salida de Televisión Nacional de Chile

Durante la conversación, se abordó el tema de su despedida de TVN. En un momento del programa, se proyectó una fotografía de la despedida que le realizaron en el canal estatal. Juan José Lavín le preguntó a Amaro Gómez-Pablos cómo recordaba ese instante. El periodista respondió: “Un ciclo cumplido. Lo cierto es que renuncié, porque en su momento, al director de prensa de turno, le pregunté si tenía algún problema conmigo, por qué no me sacaba a terreno”.

Gómez-Pablos continuó explicando su perspectiva sobre su rol en el canal: “Yo cumplía esas dos funciones, y entiendo que mi rol es ese, ser conductor, pero ante todo, ser primero reportero, estar in situ, el poder contar estas historias. No estar leyendo un (tele) prompter, el poder hacer lo uno y lo otro”.

El periodista detalló que, tras no ser enviado a terreno durante un tiempo prolongado, decidió hablar con el director de prensa. “Entonces cuando no me sacaba, y no me sacaba, llegó un punto en el que dije ‘señor, parece que no le caigo en gracia, me voy’. Y así fue”, explicó Gómez-Pablos sobre su decisión de dejar el canal.

Posibilidad de regresar a la conducción de noticias

En otro momento de la entrevista, Juan José Lavín preguntó a Amaro Gómez-Pablos si consideraría volver a ser conductor de noticias. El comunicador respondió afirmativamente, indicando que “siempre y cuando uno pueda ser reportero, absolutamente, encantado. Si es que efectivamente uno puede atender siempre a lo esencial de un periodista, estar in situ, contar esas historias”.

Esta conversación en el programa “Todo Va A Estar Bien” no solo destacó la carrera de Amaro Gómez-Pablos, sino que también puso de relieve su compromiso con el periodismo y la importancia de estar presente en el lugar de los hechos para contar las historias de manera efectiva.