Tonka Tomicic aclara polémica tras su llegada a la Gala de Viña 2025 y defiende a su equipo

Tonka Tomicic se defendió y aclaró la controversia surgida tras su participación en la Gala de Viña 2025, donde se alegó que parte de su equipo empujó a Laura de la Fuente, hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, provocando que cayera al suelo. Esta situación también generó un fuerte descargo por parte de Ivette Vergara, quien expresó su descontento con la llegada de Tomicic, que, según ella, causó un gran desorden en el evento. Vergara mencionó que la llegada de la ex animadora del Festival de Viña generó molestias entre los asistentes, ya que no hizo fila y se dirigió directamente a la alfombra roja. En medio de este tumulto, Laura de la Fuente, que estaba en una larga fila para desfilar, habría caído de rodillas y llorado debido al dolor por el impacto.

La polémica en la Gala de Viña 2025

La Gala de Viña 2025 fue escenario de una serie de incidentes que llevaron a la crítica de varios asistentes. Ivette Vergara realizó un fuerte descargo, afirmando que “la gente decía llegó esta hue… y nos pasan a llevar a todos”, refiriéndose al desorden que se generó con la llegada de Tomicic. Por su parte, Karen Paola también se pronunció, criticando la organización del evento y expresando que “ha sido bien penca, me da mucha pena”.

La defensa de Tonka Tomicic

En medio de la controversia, Tonka Tomicic abordó lo sucedido durante su llegada a la gala y desmintió las acusaciones en su contra. Tomicic explicó que salió de su hotel a las 12:30, ya que le habían indicado que debía estar en el evento a las 12:45. “Me pidieron que por favor esperara al costado de la alfombra, que no pasara por todo el sector VIP, sino que cuando llegara avisara y ellos me iban a ir a buscar para pasar por la alfombra roja”, relató la comunicadora.

Tomicic continuó su relato, indicando que mientras caminaba hacia la alfombra roja, escuchó gritos que le pedían que saliera. “Yo no vi a Karen, que la veo ahora en el video, pero sí vi cuando estaba esperando a Pancho Saavedra y a Martín Cárcamo. En eso, se puede escuchar que me gritan ‘sale, sale, camina’, y yo digo ‘¿seguro que salgo ahora?’, y me dijeron que sí”.

Tras su paso por la alfombra roja, Tomicic mencionó que se produjo un altercado con la producción y los organizadores del evento. “Algo pasa ahí que se generó (…) solamente acotar que mi equipo no golpeó, no empujó, ellos también fueron víctimas de esos empujones. Los sacaron y también recibieron patadas”, expuso.

Intento de comunicación con Angélica Castro

Posteriormente, la animadora de televisión manifestó que ha intentado comunicarse con Angélica Castro. “Mi intención, apenas me desperté, fue hablar con ella (…) me interesa saber cómo está su hija y, por supuesto, explicarle la situación”, expresó Tomicic. Además, enfatizó que “ninguno del equipo nuestro generó un daño hacia ella o hacia alguien al costado. No son personas violentas, mi equipo son personas de larga trayectoria, buenas que han trabajado toda su vida”.