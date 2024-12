El inesperado saludo de Tonka Tomicic en el programa de Pedro Engel y Pancha Merino

Una sorpresiva reaparición en la televisión abierta tuvo Tonka Tomicic, luego de aparecer en el programa de Pedro Engel y Pancha Merino, en TV+. Pedro y Pancha, el nombre del espacio del tarotista, cumplió 200 capítulos al aire el viernes pasado, lo que significó el saludo de varios rostros. Y la primera en aparecer fue nada menos que Tonka Tomicic, quien vive un distanciamiento de la TV abierta desde que explotó el Caso Relojes. La ex animadora de Canal 13 conversó en exclusiva con Only Fama de Mega.



“Hola Pedro, hola Pancha… felicidades por sus 200 capítulos”, habló al aire Tonka Tomicic a través de un video, el que grabó sentada en un jardín. “(Espero) que vengan muchísimos episodios más, llenos de éxitos y conexión con las personas. Un beso y los quiero mucho”, agregó la ex esposa de Marco Antonio López, conocido como Parived.

Cabe recordar que tanto Pedro Engel como Pancha Merino fueron colegas de Tonka Tomicic en Canal 13, cuando integraban el ex matinal Bienvenidos. Además, el tarotista ha conservado en silencio la amistad con la ex Miss Chile, luego que explotó el Caso Relojes, que le acabó salpicando.

Según ha trascendido, Tonka Tomicic está preparando un regreso a las comunicaciones, pero sería a través de una revista que ella piensa dirigir.