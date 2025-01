Valentina Roth anuncia su segundo embarazo y sorprende con revelación de sexo en emotivo evento familiar

Recientemente, Valentina Roth ha causado revuelo en las redes sociales al anunciar que está esperando a su segundo hijo, fruto de su actual matrimonio con Miguel de la Fuente. La bailarina compartió detalles sobre su embarazo y sus sentimientos al respecto, revelando que no tenía planes inmediatos para tener otro hijo. “No tenía planes, siempre decía que quería un hijo porque no sabía si podía con dos, porque los primeros seis meses no dormí nada con la Antonia. Entonces me daba un poco de lata pasar por todo eso de nuevo”, comentó Roth sobre su situación.

Sin embargo, su perspectiva cambió al observar a sus amigas que tenían hijos cercanos en edad. “Pero empecé a ver a amigas con sus hijos que eran seguidos y pensé que igual sería lindo que la Antonia tuviera un hermanito o hermanita. Y cuando pensé eso ya estaba embarazada, así que bienvenido sea”, añadió la bailarina, reflejando su alegría por la llegada del nuevo miembro de la familia.

Durante la tarde de hoy, Valentina Roth llevó a cabo la revelación del sexo de su bebé, un evento que reunió a los padres, familiares y amigos cercanos de la pareja. En esta celebración, se dio a conocer el género del segundo hijo del matrimonio. Al final del evento, el humo que se liberó fue de color rosa, lo que indica que la pareja tendrá nuevamente una niña.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por parte de sus seguidores y seres queridos, quienes han expresado sus felicitaciones a la pareja por la llegada de su segundo hijo.