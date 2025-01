La ausencia de Vanesa Borghi en el regreso de ”Detrás del Muro” genera especulaciones entre los televidentes y la modelo aclara su situación

La ausencia de Vanesa Borghi en el regreso de ”Detrás del Muro” ha sorprendido a los televidentes y ha generado diversas teorías al respecto. El programa de comedia se reestrenó este jueves en las pantallas de Chilevisión, logrando incluso imponerse en el rating a la noche inaugural del Festival del Huaso de Olmué 2025, lo que indica que el público anhelaba su retorno. Sin embargo, la notable falta de la exintegrante del programa, conocida como la ”chica Morandé”, ha llamado la atención de muchos.

Detalles sobre la ausencia de Vanesa Borghi

Según diversos informes, Vanesa Borghi decidió no participar en la nueva versión del programa y ha compartido sus razones al respecto. En una conversación con Página 7, la modelo argentina expresó su satisfacción por el regreso del programa, afirmando que era algo que se veía venir. “Siempre supe que volvería (…) porque la salida fue abrupta y nunca dejó de irle bien, el rating siempre fue bueno“, comentó Borghi, añadiendo que el contexto actual, donde todo es multiplataforma, favorece el éxito del programa.

La modelo también mencionó que ha estado atenta a los fragmentos del programa y a las reacciones en redes sociales, lo que le ha permitido constatar que el regreso ha sido bien recibido. “Vi fragmentos del programa y también me fijaba en redes sociales cuál era el termómetro de la gente. Sé que les fue increíble y eso me pone feliz“, declaró.

Reacciones sobre su ausencia

Respecto a su ausencia, Vanesa Borghi se mostró tranquila y alejó cualquier indicio de controversia, minimizando la situación y desestimando rumores sobre una posible “mala onda” con Kike Morandé. “Sé que no dependía de él, sino del canal y en estos capítulos iniciales no estoy contemplada, pero no pasa nada“, reveló.

Además, Borghi expresó su agradecimiento por haber sido considerada para el programa, afirmando: “Agradezco nuevamente que haya pensado en mí. Veremos qué pasa más adelante“. Enfatizó que tiene un gran cariño por Kike Morandé y su familia, lo que sugiere que su relación con el animador sigue siendo positiva a pesar de su ausencia en el programa.