Gustavo Quinteros se ausentará de la final de Vélez por un motivo familiar importante

Vélez Sarsfield se ha consagrado campeón de la Liga Profesional en Argentina bajo la dirección de Gustavo Quinteros. Como resultado de este logro, el equipo ha obtenido el derecho a disputar el Trofeo de Campeones en un encuentro único contra Estudiantes de La Plata, que se llevará a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades. Sin embargo, Vélez Sarsfield ha emitido un comunicado relacionado con la situación de Gustavo Quinteros.

El exentrenador de Colo Colo ha informado que no podrá dirigir al equipo en esta nueva final, ya que la fecha del partido coincide con el casamiento de su hija. En su carta, “A lo largo de mi carrera deportiva, tanto como jugador y como técnico, he tenido que ausentarme en fechas y eventos muy importantes de mi familia, priorizando siempre mi trabajo por encima de ellos”.

El 21 de diciembre, se celebrará el casamiento de su única hija, y Gustavo Quinteros ha expresado su deseo de estar presente en este momento significativo. En su comunicado, afirmó: “Deseo acompañarla al altar y vivir junto a ella este momento tan especial”.

Además, Quinteros lamentó su ausencia en el partido entre Vélez y Estudiantes, indicando: “Lamentablemente, debo informarles que no podré estar presente en el próximo partido entre Vélez y Estudiantes. Esta vez he decidido dar prioridad a mi familia y estar con mi hija en esta ocasión tan trascendental. Hicimos todo lo posible por modificar la fecha, pero no fue posible”.

El entrenador también quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los aficionados de Vélez, asegurando: “Quiero transmitir tranquilidad a toda la gente de Vélez. Mi compromiso y el de todo el cuerpo técnico para la preparación de este partido ha sido el de siempre, trabajando con total dedicación y cuidado en cada detalle. Estaré siguiendo el desarrollo del juego en todo momento, colaborando activamente con mi cuerpo técnico y apoyando al equipo desde el principio hasta el final. Gracias por su comprensión”.

La decisión de Gustavo Quinteros ha generado reacciones diversas entre los hinchas, algunos comprendiendo su situación familiar, mientras que otros han expresado su descontento por lo que consideran una falta de prioridad hacia el club, similar a la dedicación que ellos muestran en su día a día.