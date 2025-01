Julio César Rodríguez anticipa la posible llegada de Andrea Arístegui a Chilevisión: ¿qué significa para el matinal?

La posible llegada de la periodista Andrea Arístegui a la coanimación del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión ha generado gran expectación en el ámbito televisivo chileno. Julio César Rodríguez compartió nuevos detalles sobre esta situación durante el lanzamiento del renovado programa “Detrás del Muro”.

Detalles sobre la llegada de Andrea Arístegui

Rodríguez alertó sobre el inminente arribo de Arístegui, quien actualmente forma parte de Mega y podría dejar la estación televisiva del Grupo Bethia para asumir el desafío de conducir junto a Jotacé el matinal de Chilevisión. Este cambio se produciría en el contexto de la salida de Monserrat Álvarez, quien se trasladó este año al programa “Buenos días a todos” de TVN.

Reacciones de Julio César Rodríguez

En una reciente entrevista, Rodríguez expresó su entusiasmo por la posible llegada de Arístegui, aunque también mostró cautela al señalar que aún no hay una confirmación oficial por parte del canal. En sus palabras, “Se dice que Andrea Arístegui es la nueva contratación de Chilevisión. ¿Qué te parece? Es más menos el perfil de prensa.”

Rodríguez continuó diciendo: “Sí, o sea, me parece espectacular que llegue la Andrea. Si la Andrea llega al canal sería muy bueno. Yo tengo entendido que aún no está confirmado por el canal oficialmente. A mí no me lo han informado oficialmente, pero he leído muchos medios, todo. La verdad es que esas son cosas que se manejan a nivel de ejecutivos.”

El perfil de Andrea Arístegui

El rostro de Chilevisión también destacó las cualidades que Arístegui podría aportar al programa. Según Rodríguez, “Es que lo de Andrea no es sólo el perfil, es un poco la persona. Yo creo que la Andrea siempre estuvo en el radar del canal porque, aparte de ser una conductora de noticias, es divertida, tiene un mundo aparte de la televisión que es notable.”

Rodríguez mencionó que Arístegui tiene intereses diversos, como el karate, la música rock y las motocicletas, lo que la convierte en una figura interesante para un matinal. “Entonces, claro, cuando tú lees noticias, lees noticias, pero aquí el matinal tiene otros requerimientos, tiene otras oportunidades, tiene otro funcionamiento, y si nos toca hacerlo juntos lo vamos a hacer espectacular, vamos a hacer una buena dupla,” agregó.

Expectativas sobre el futuro

Rodríguez concluyó su intervención expresando su deseo de que Arístegui se una al equipo pronto: “Ojalá que llegue luego para poder ensayar, para poder meternos en onda, y partir. Partir luego.”

La situación sigue en desarrollo, y se espera que en los próximos días se clarifiquen los detalles sobre la posible incorporación de Andrea Arístegui a Chilevisión.