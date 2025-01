Fiscal Nacional alerta sobre grave impacto de recortes presupuestarios en el Ministerio Público: “Nos afecta muy duro”

El fiscal nacional Ángel Valencia abordó el recorte presupuestario de aproximadamente $7.000 millones que afectará al Ministerio Público durante este año, en un contexto de crisis de seguridad en el país. Durante una entrevista en Radio Pauta, Valencia destacó que este recorte impactará negativamente en diversas gestiones esenciales del Ministerio, como la protección de víctimas y testigos, así como en la realización de peritajes privados y la adquisición de software para análisis informático. “Nos impacta muy duro”, afirmó el fiscal nacional.

Impacto del recorte en el presupuesto del Ministerio Público

Valencia subrayó que, a pesar de que el Ministerio Público representa solo el 0,3% del presupuesto fiscal, el recorte de $7.000 millones es una cantidad significativa para la institución. “El impacto es bien grave”, expresó, comparando la situación del Ministerio con la de una familia que enfrenta dificultades para llegar a fin de mes. Además, mencionó que un alto porcentaje de su presupuesto se destina a gastos fijos, lo que limita aún más su capacidad de maniobra financiera.

Relación con el presupuesto y Hacienda

El fiscal nacional también hizo referencia a la falta de prioridad que se le ha dado al Ministerio Público en el presupuesto presentado este año. “Ya se nos había dicho que el Ministerio Público no era prioridad”, indicó Valencia, añadiendo que han enfrentado problemas graves con el Ministerio de Hacienda. En particular, mencionó que en 2024 no se les entregó la totalidad de los fondos comprometidos para el programa ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios), y que se intentó recortar el presupuesto al final del año.

Preocupaciones sobre las investigaciones y el recorte

Al ser cuestionado sobre si el recorte presupuestario podría estar relacionado con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, Valencia reconoció que existen preocupaciones al respecto. “No puedo desconocer que hay voces preocupadas que hacen afirmaciones de ese tipo”, comentó, y añadió que hay quienes sugieren que “aquí pareciera que el equilibrio de las finanzas fiscales no es lo que está detrás de esto”. Valencia también mencionó que hay una notable molestia en torno a esta situación.

Contexto del recorte presupuestario

El recorte al Ministerio Público es parte de un esfuerzo más amplio por parte de la administración del Presidente Gabriel Boric para reducir un total de $544.000 millones en el presupuesto del país. Este contexto de recortes y ajustes fiscales ha generado un debate sobre la efectividad y la priorización de los recursos destinados a la seguridad y la justicia en el país.