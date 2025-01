Pamela Díaz lanza duras críticas a exproductor de Canal 13: “No me gustan las personas falsas”

La animadora Pamela Díaz compartió detalles sobre su experiencia en un reality show, revelando tensiones con un exproductor ejecutivo de Canal 13.

Conflictos en el programa de YouTube

Durante una entrevista en el programa de YouTube de Rantés Verdugo, titulado “La Verdura”, Pamela Díaz no dudó en expresar su descontento con ciertas situaciones que vivió en su actual canal de televisión. En esta conversación, Ranty mencionó su satisfacción con su programa y su deseo de llevar su proyecto a la televisión, lo que llevó a Pamela a compartir sus propias experiencias.

Problemas con Ignacio Corvalán

Pamela Díaz hizo alusión a problemas que ha tenido en su actual casa televisiva, los cuales, según ella, están relacionados con Ignacio Corvalán, quien ha estado a cargo de las producciones de telerrealidad en la señal. En un momento de la entrevista, Ranty utilizó un detector de mentiras y le preguntó a Pamela si tenía una mala relación con algún productor. Aunque no mencionó el nombre de Corvalán, dio pistas suficientes para que los espectadores pudieran deducir a quién se refería.

Pamela comentó: “Hay uno que se va a Mega o Chilevisión… es el mismo que te cae mal a ti. No le daría el espacio para nombrarlo, pero en algún momento va a ser funado”. Además, agregó que “de aquí a un año se van a saber cosas… no me gustan las personas falsas, me gusta la gente con la que trabajo y me encanta tener la confianza con quienes estoy trabajando”.

Experiencia en el reality “¿Ganar o Servir?”

En el transcurso de la conversación, Pamela Díaz también desclasificó una experiencia negativa que tuvo en el reality “¿Ganar o Servir?”. Aclaró que su mala experiencia no se debió a la productora Cooking Media, sino a una persona en particular. Pamela recordó que estuvo en el encierro solo un par de días, durante los cuales tuvo una polémica pelea con Oriana Marzoli.