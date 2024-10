Angélica Castro habla con orgullo de su hija Laura y su nueva relación

Angélica Castro habla con orgullo sobre su hija Laura de la Fuente y su relación con Paulina, destacando su valentía y la conexión especial entre ellas.

En un evento reciente, la conocida presentadora de televisión Angélica Castro fue abordada por los medios de comunicación para discutir la vida personal de su hija, Laura de la Fuente. Laura, quien es hija del actor Cristián de la Fuente y de Angélica Castro, recientemente confirmó su relación con una joven llamada Paulina, un hecho que se hizo público a mediados de agosto y que ha suscitado diversas reacciones en redes sociales y en la prensa.

Laura de la Fuente decidió hablar abiertamente sobre su relación en una entrevista con Página 7, donde expresó su postura frente a los comentarios y opiniones de terceros. En sus declaraciones, Laura afirmó: “La gente siempre va a opinar. Yo entiendo, al publicar ciertas cosas, me expongo a comentarios y está perfecto. Cada uno puede tener su opinión, pero yo seguiré viviendo mi vida, y si a alguien le gusta o no, será”. Esta afirmación refleja su decisión de no dejarse afectar por las opiniones ajenas.

Recientemente, Laura compartió en sus redes sociales una serie de fotografías para conmemorar el mes de pololeo que ha cumplido junto a su pareja, Paulina. Durante un evento celebrado este fin de semana, Angélica Castro fue consultada sobre la relación de su hija. Aunque la presentadora optó por mantener la privacidad en ciertos aspectos, no dudó en expresar su orgullo por Laura, destacando la admirable persona en la que se ha convertido. “Lo único que puedo decir de Laura, que hoy es su cumpleaños, así que estoy tremendamente feliz. Y es que ella es mi gran orgullo, ella se ha ganado toda mi admiración como ser humano, como mujer”, declaró Angélica con evidente emoción.

Además, Angélica Castro se refirió a un episodio difícil en la vida de su hija, cuando hace algunos años sufrió un disparo en un incidente que impactó al país. Al respecto, comentó: “Es valiente, después de todo lo que vivió, con el disparo. Es una guerrera, fuerte. La adoro y ella lo sabe”. Estos acontecimientos han fortalecido la relación entre madre e hija, que Castro describe como profunda y cercana, mencionando que existe “mucho respeto, pero también hay una amistad profunda y una comunicación diaria”.

En relación a los posibles consejos que podría ofrecer a Laura sobre cómo manejar los comentarios negativos en redes sociales, Angélica fue clara: “Los temas que yo le tenga que decir más personales los hablo con ella. Yo soy una persona que hablo con quien tenga que hablar las cosas y con ustedes comparto lo que me llena de orgullo y amor, que es la relación que tenemos como madre e hija. Que es mi gran tesoro”.

Es importante señalar que este fin de semana, Angélica Castro sorprendió a su hija con una fiesta de cumpleaños espectacular, ya que Laura cumplió 20 años. La celebración se llevó a cabo en compañía de sus seres queridos, y algunas fotografías del evento fueron publicadas en Instagram, mostrando la alegría del momento.