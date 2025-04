Anita Alvarado y Daniela Aránguiz reavivan su enemistad con acusaciones y reclamos en redes sociales

A principios de mes, a través de una publicación en Instagram, Anita Alvarado reavivó una polémica y una enemistad de años con Daniela Aránguiz. Ella publicó una lista de preguntas dirigidas a la panelista de “Sígueme”, lo que ha generado repercusiones continuas en los medios de comunicación.



Reacciones de Daniela Aránguiz

Por esta razón, varios periodistas se encontraban esperando a Daniela para consultarle sobre los recientes comentarios de la “Geisha chilena”. Sin embargo, la “Cara de cuica” se negó a responder preguntas sobre Anita y realizó un reclamo en su programa de TV+. En sus declaraciones, expresó: “¡Hasta cuándo! Me tiene aburrida la señora Ana Alvarado (…) Yo fui una víctima de esa situación que pasó… Por favor Angie, habla con tu mamá para que me deje en paz”, refiriéndose a la hija mayor de Anita.

En su intervención, Daniela recordó un episodio en el que Angie Alvarado, cuando tenía 17 años, tuvo una relación con Jorge Valdivia, quien es siete años menor que ella. “Cuéntale que la que se fue a meter a mi casa fuiste tú, tomaste once sentada en mi casa, tomaste a mi guagua en brazos. ¡Y después me enteré que te habías agarrado a mi exmarido!”, afirmó Daniela sobre la situación.

Las declaraciones de Daniela sobre Anita

En la misma línea, Daniela Aránguiz continuó atacando a Anita Alvarado y sugirió que “parece que está enamorada de mí ¡Déjame en paz! Yo creo que todavía le pica porque pensó que Jorge la iba a mantener a ella y a todos los de allá”.

La respuesta de Anita Alvarado

Por su parte, Anita Alvarado, quien no parece dispuesta a dejar de lado su enemistad con Daniela, contraatacó a través de las cámaras de “Que te lo digo”. En su intervención, comentó: “me encanta porque ella siempre pisa el palito cuando yo quiero, no es cuando ella quiere. Es cuando yo decido irritarla, ella lo pisa”.

Además, Anita mencionó que “no esperó mucho y ella pisó el palito que yo quiero que pise. Entonces, como ella habló del maní despectivamente (…) Le mandé un recado sobre cómo comer el maní, y le puso uno chiquitito porque eso es lo que ella comía”.

Comentarios sobre Jorge Valdivia

En relación a la salida de Jorge Valdivia de la casa de Daniela Aránguiz, Anita Alvarado aplaudió esa decisión y expresó: “Mientras esa mujer no deje de hacer maldades a los otros, el karma, lo malo se lo va a devolver. Si no te aman, no te aman. Tú no puedes obligar a la gente a amarte. Ahora se hace la buena, que siempre lo va a recibir, ¡Mentira!”.