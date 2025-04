Rumores y polémica: Danilo 21 responde a críticas de “Only Fama” tras acusaciones de chismes

El capítulo de este viernes de “Only Fama” inició con la discusión sobre un rumor que sugiere que Francisca García-Huidobro habría solicitado la salida de Daniela Aránguiz del programa. Esta información fue revelada por Sergio Rojas durante la semana en el programa “Que te lo digo”. Sin embargo, tanto García-Huidobro como Aránguiz señalaron al tiktoker Danilo 21 como el responsable de propagar este rumor, ya que él se encontraba en el panel del programa de Zona Latina en ese momento.

Francisca García-Huidobro comentó: “El caballero que inventó el cahuín, anda dando vueltas por acá, pero no es de acá. Parece que está buscando pega“. Además, hizo referencia a que la edad de Danilo 21 era “bastante indeterminada“. En una parte de la conversación, la periodista Paula Escobar mencionó que ella usaba orejas de gato, una prenda que es comúnmente asociada con Danilo 21, a lo que Francisca respondió que pensaba que eran cuernos. Por su parte, Daniela Aránguiz expresó: “Yo pensé que eran orejas de chancho“.

En respuesta a las alusiones que se hicieron sobre él en el programa de Mega, Danilo 21 no tardó en reaccionar. Afirmó: “El programa ‘Only Fome’ comenzó hablando de mí, a ver si les llega un poco más de rating. Además, inventando (…). porque según ellos yo habría dicho que Francisca García había pedido la cabeza de Daniela Aránguiz y que habría ido a Mega a pedir trabajo“.

Continuó su defensa diciendo: “Obvio yo no me voy a quedar callado y menos con gente tan poco profesional. Incluso la buena para el chimbombo se refirió a mi sexualidad como que yo era todo ambiguo y la ‘Cara de cuca’ dijo que yo tenía orejas de chancho. Para que vean el nivel de ordinariez que maneja ese programa y por qué les va tan mal“.

Danilo 21 enfatizó que no fue él quien originó el rumor, sino que fue Sergio Rojas quien tenía esa información. “Él fue que tenía ese chisme y esa fuente. Yo no tenía idea, yo no sé por qué me nombraron a mí como el creador“.

El joven especuló que su presencia en Mega podría haber llevado a la confusión, ya que asistió a dos reuniones en el canal para un casting. “A veces los canales necesitan talentos para poder levantar proyectos caídos, malos, pedorros como ‘Only Fama’“, comentó.

Además, Danilo 21 aclaró que no estaba buscando trabajo, aunque reconoció que no sería algo negativo, ya que muchas personas que se gradúan de la universidad están en búsqueda de empleo. “No me parece que eso sea motivo de risa“.

Finalmente, criticó a Francisca García-Huidobro por sus comentarios sobre su sexualidad, considerándolos inapropiados. “Me pareció muy bajo que te metieras con eso“, añadió. En su respuesta a Daniela Aránguiz, Danilo 21 mencionó: “ella dijo que tengo orejas de chancho, y puede ser. Yo no tengo ningún problema con mi físico, pero ¿sabes qué no tengo? Los cuernos de 5 metros que tú arrastras y que no te dejan vivir tranquilo, por eso estás tan tóxica“.