Benjamín Vicuña habla con respeto sobre la separación de Pampita y su familia

Benjamín Vicuña aborda con respeto la reciente separación de Carolina Ardohain y destaca la importancia de la privacidad familiar.

Benjamín Vicuña ha regresado a Chile, donde se encuentra dividiendo su tiempo entre este país y Argentina, que es donde reside la mayor parte de su familia, incluidos sus hijos y su actual pareja. A pesar de sus compromisos profesionales, los reporteros de farándula han mostrado un interés particular en su vida personal, especialmente en relación con su ex esposa, Carolina Ardohain, conocida como Pampita.

Recientemente, Pampita confirmó su separación de Roberto García Moritán, un empresario y político argentino. Este tema fue el principal motivo de consulta para Vicuña al llegar a Chile. El actor, fiel a su estilo, no evitó la pregunta, pero se mostró respetuoso y cuidadoso con la privacidad de la madre de sus hijos. “Voy a responder de la misma manera que lo hice en Argentina. Es una situación compleja y dolorosa de una familia”, expresó Vicuña.

El actor añadió: “El único rol que tengo yo es poder acompañar como familia, es algo que pasa, tampoco es una situación que la gente no entienda”. A pesar de que las rupturas amorosas de Vicuña han sido objeto de atención mediática, él ha mantenido un enfoque de respeto hacia las partes involucradas, especialmente por consideración a sus hijos. “Hay mucha empatía al respecto, pero yo no puedo opinar o hablar de algo que tiene que ver con la vida privada de los protagonistas de esta noticia”, aclaró.

Vicuña también se refirió a la percepción de que es más abierto con la prensa argentina en comparación con la chilena. “Lo que pasa tiene que ver con el contexto. Yo trabajo hace 15 años en Argentina, estoy en el teatro todos los días y saliendo del teatro, tengo esta misma instancia de poder dialogar con ustedes. Jamás existió ni un veto ni una prohibición ni una censura, todo lo contrario”, afirmó.

El actor chileno continuó explicando su relación con la prensa en Chile: “Yo trabajo y creo que me llevo muy bien con la prensa chilena, de la época en que ganaba los Apes hasta hoy en día, nunca he tenido ningún problema con ningún periodista”. Vicuña mencionó que la idea de que habla más en Argentina que en Chile surgió a raíz de una entrevista que Cecilia Gutiérrez realizó para un medio argentino, donde se mencionó que él se expresaba más allá que en su país natal. Sin embargo, Vicuña enfatizó que esto se debe a que su trabajo se desarrolla principalmente en Argentina, y no a ninguna otra razón. “Siempre con la verdad y el respeto ante todo”, concluyó.