Elton John critica a Elon Musk y reafirma su compromiso con la comunidad LGBTQ+ en Londres

Elton John critica a Elon Musk durante su discurso de aceptación del Premio Legacy en los Attitude Awards 2024, reafirmando su compromiso con la comunidad LGBTQ+.

Elton John fue galardonado con el Premio Legacy en los Attitude Awards 2024, que se llevaron a cabo en Londres el 9 de octubre. Este premio lo convierte en la segunda persona en recibir este reconocimiento, siendo el primero el Príncipe Harry en 2018, quien fue homenajeado en honor al legado de su madre, la Princesa Diana, y su lucha contra el VIH.

Durante su discurso de aceptación, el reconocido músico británico no dudó en criticar al magnate tecnológico Elon Musk. Elton John hizo una observación sobre la forma de la letra “A” que aparece en el premio, sugiriendo que podría relacionarse con la palabra “arsehole” (imbécil) y Musk. “¿Es este premio? ¿Qué significa ‘A’? Me viene a la cabeza ‘imbécil’… Pero no hablemos esta noche, ¡vamos a pasarlo bien!”, declaró John, lo que refleja su descontento con la situación actual de las redes sociales.

Esta crítica se produce en el contexto de su salida de Twitter en 2022, tras la adquisición de la plataforma por Musk, citando preocupaciones sobre la proliferación de desinformación en la red social. Elton John, conocido por sus himnos atemporales como “Rocket Man” y “Your Song”, también se refirió a la felicidad que siente al ser un hombre gay en un momento histórico en el que puede disfrutar de varios privilegios. Reiteró su apoyo a aquellos que aún no cuentan con las mismas oportunidades, afirmando: “Estoy muy contento de ser gay. Amo a mi esposo, mis hijos… Tengo beneficios como gay que nunca pensé que podría tener. Ha sido un éxito increíble. Tenemos mucha suerte de vivir en un lugar que nos da derechos. Aún hay gente que no tiene esos derechos, y pienso luchar por ellos hasta el día de mi muerte”.

Bajo esta premisa, la organización sin fines de lucro Elton John AIDS Foundation (EJAF) ha recaudado 600 millones de dólares bajo la dirección de David Furnish, quien compartió que la fundación es un homenaje a todas las víctimas del SIDA que perdieron la vida a lo largo de los años 80 debido a la falta de información. “En lugar de salir a dar conciertos, repartí comidas y vi cómo era el mundo real. EJAF se convirtió en un verdadero centro de vida. Nos dio alegría y mucho placer, honrando a las personas que perdimos en la década de 1980”, comentó Furnish.

El evento fue presentado por Ed Sheeran, quien tuvo la responsabilidad de entregar el premio. También contó con la participación de figuras como Vanessa Williams y Matt Henry, quienes están involucrados en el próximo musical “The Devil Wears Prada” (El diablo viste de moda), que contará con música original. Además de Elton John, otros galardonados incluyeron al ganador del Festival de Eurovisión, Nemo, y a la ex campeona Lulu, quien fue reconocida como Honorario Gay.

Recientemente, Elton John compartió con sus seguidores sobre sus problemas de salud, revelando que ha pasado por múltiples cirugías que le han llevado a la extirpación de varios órganos de su cuerpo. “Para ser honesto con ustedes, me quedan pocas cosas. No tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. He tenido problemas con la próstata, la cadera derecha y la rodilla izquierda. De hecho, solo me queda la rodilla izquierda, pero sigo aquí”, comentó el multipremiado artista durante la premier de su documental “John: Never Too Late”, que se estrenará en Disney+ el 13 de diciembre.