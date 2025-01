Estafa millonaria: mujer francesa engañada por un falso Brad Pitt a través de inteligencia artificial, pierde sus ahorros de toda la vida

Una mujer de Francia, de 53 años, fue víctima de una estafa que le costó aproximadamente US$850.000 (cerca de $867 millones chilenos) por un individuo que se hizo pasar por el actor Brad Pitt, utilizando tecnología de inteligencia artificial. Según reportes del canal de televisión francés TF1, la decoradora de interiores creía que mantenía una relación virtual con el famoso actor, lo que la llevó a transferirle una considerable suma de dinero para un supuesto tratamiento médico, utilizando sus ahorros de toda la vida.

Detalles de la estafa

La mujer, quien se ha convertido en el centro de atención tras la viralización de su historia, relató que el primer contacto con el estafador se produjo en febrero de 2023, cuando decidió crear una cuenta en Instagram. A través de esta plataforma, recibió un mensaje de un individuo que se hacía pasar por Jane Etta Pitt, la madre de Brad Pitt. En sus comunicaciones, la falsa madre del actor le indicó que su hijo necesitaba a alguien como ella.

Al día siguiente, la mujer recibió un mensaje del supuesto Brad Pitt, lo que marcó el inicio de una relación que se extendió por más de un año y medio. A pesar de sus dudas iniciales sobre la autenticidad de los perfiles de Instagram, la víctima fue convencida por el estafador, quien le envió un pasaporte falso y mensajes que parecían provenir de personas cercanas al actor. Además, le compartieron imágenes y videos generados mediante inteligencia artificial.

La relación virtual

La mujer estafada describió al supuesto Brad Pitt como “el hombre perfecto”. Ella relató que el individuo detrás de la estafa le enviaba mensajes románticos y poemas, lo que contribuyó a que se sintiera cada vez más involucrada emocionalmente. Las imágenes que el estafador le enviaba eran cuidadosamente elaboradas, lo que aumentó su credibilidad.

Reacción de Brad Pitt

Tras la difusión de esta historia y las repercusiones que tuvo, Brad Pitt se pronunció a través de su equipo de prensa. El actor expresó: “Es terrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades”. Además, hizo un llamado a la precaución, indicando que “este es un recordatorio importante para no responder a comunicaciones en línea no solicitadas, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales”. Es relevante mencionar que Brad Pitt no utiliza redes sociales, aunque existen varias cuentas creadas por sus fanáticos.

Contexto adicional

La situación de la mujer estafada ha puesto de relieve los riesgos asociados con las interacciones en línea, especialmente en plataformas como Instagram, donde la autenticidad de los perfiles puede ser difícil de verificar. La utilización de inteligencia artificial para crear contenido visual y textual ha facilitado que los estafadores puedan engañar a sus víctimas de manera más efectiva.

La historia de esta mujer es un recordatorio de la importancia de la precaución en las relaciones virtuales y de la necesidad de estar alerta ante posibles fraudes en línea.