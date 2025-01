Priscilla Vargas deslumbra en “Tu Día” con look fucsia y revela su pasión por la moda

Priscilla Vargas, animadora del matinal “Tu Día” de Canal 13, deslumbró a la audiencia y a sus compañeros con un look impactante que se convirtió en el centro de atención del programa. La presentadora eligió una prenda de color fucsia que no solo acentuó su belleza, sino que también generó una conversación animada entre los miembros del equipo. La meteoróloga Michelle Adam fue una de las primeras en elogiar su elección, comentando lo hermosa que se veía y sugiriendo que el atuendo era adecuado para diversas ocasiones, desde una salida casual hasta un día en la playa.

Decisión de estilo

La elección de Priscilla Vargas no fue casual. Aunque en un principio consideró combinar su prenda con un short, decidió en el último momento optar por un elegante pantalón blanco y tacones. Esta decisión resaltó su figura y demostró su capacidad para adaptar su estilo, lo que fue muy bien recibido por el equipo del programa.

Entusiasmo por la moda

Durante la transmisión, Priscilla no solo mostró su look, sino que también compartió su entusiasmo por la moda. Reveló que posee otras prendas en diferentes colores y expresó su deseo de encontrar la ocasión perfecta para lucirlas. “Tengo otro de otros colores. ¿Está lindo? Ya tengo la ropa, me falta el panorama“, comentó con una sonrisa, lo que generó risas y complicidad entre sus compañeros.

Elogios del equipo

Los elogios hacia Priscilla Vargas no se limitaron a Michelle Adam, sino que fueron unánimes entre todo el equipo, quienes destacaron su carisma y estilo único. La animadora ha logrado posicionarse como un referente de moda en el programa, inspirando a sus seguidores y televidentes con sus elecciones de vestuario.

Brillando en “Tu Día”

Priscilla Vargas continúa brillando en “Tu Día”, no solo por su talento en la conducción, sino también por su capacidad de sorprender con looks que marcan tendencia. Este episodio es una muestra más de su innegable estilo y carisma que cautivan a la audiencia cada mañana.