Camila Andrade denuncia a productora de “Caja de Pandora” por deudas y falta de pago a su equipo

Camila Andrade ha expresado un fuerte reclamo hacia la productora responsable de “Caja de Pandora”, el programa que ella conducía en La Red y del cual fue desvinculada. Durante una conversación con Pamela Díaz en su programa “Sin Editar”, Andrade compartió su experiencia en el reality Gran Hermano, describiéndolo como una de las “mejores” cosas que le han sucedido, a pesar de la controversia que surgió por su relación con Francisco Kaminski, ex pareja de Carla Jara.

Experiencia en Gran Hermano

Camila Andrade comentó sobre su decisión de participar en el reality, afirmando: “Tomé la decisión de encerrarme en el reality, a pesar de lo que significaba ese encierro que era más heavy (…) (Fue) Lo mejor que me pasó y en distintos ámbitos emocionales, personales, familiares, laborales. A mí me echaron de mi trabajo”. Esta declaración se produce en un contexto donde se cuestiona si su despido de “Caja de Pandora” estuvo relacionado con el escándalo que la rodeaba.

Desvinculación y deudas

Al ser interrogada por Pamela Díaz sobre si su despido fue consecuencia de la controversia con Kaminski, Andrade explicó que efectivamente fue uno de los factores. “Por todo. Porque no se sostenía comercialmente el programa. Igual el programa ya murió. Más encima me deben plata”, afirmó. Andrade aclaró que su problema no era con el canal La Red, sino con la productora Digital Media Prime. “La Red no me debe plata, me debe plata la productora. Hago un llamado al señor Cristián Awad e Ignacio Bustamante, por favor páguenme”, especificó Andrade.

Deudas a otros trabajadores

Camila Andrade también reveló que no solo ella tenía deudas pendientes, sino que otros miembros del equipo, como gente de cámara, gente de audio y gente de técnica, también estaban en la misma situación. “Lo siento, yo dije que nunca iba a dar nombres, pero ya encuentro que…”, expresó. Andrade continuó diciendo: “Te juro que me da mucha lata porque yo adoro a la gente de La Red. Yo adoro a la gente con la que yo trabajo, formé lazos tan bacanes. Respeto mucho a la gente de técnica, a los productores de piso, a todo el mundo”.

Cuestionamiento sobre el pago

Andrade cuestionó la falta de pago a los trabajadores, planteando: “¿Por qué no se les va a pagar lo que ellos trabajaron durante casi un año? Es mucho”. Aclaró que, en su caso, la cantidad que le debían era considerablemente menor. Finalmente, Andrade describió el programa como “un programa injusto”.