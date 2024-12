Carla Ballero habla sobre su relación con Álvaro y las polémicas recientes

Carla Ballero ha estado en el centro de la atención mediática debido a sus recientes declaraciones sobre la ”raza chilena”, lo que le ha acarreado amenazas de muerte. En una entrevista con La Cuarta, la modelo abordó diversos temas, incluyendo su relación con su hermano, Álvaro Ballero.

Relación con Álvaro Ballero

Carla Ballero comenzó la conversación afirmando que su hermano es “el más lejano de mis hermanos”. A pesar de la percepción general de que tienen una relación cercana, ella aclaró que no es así. “Con mis hermanas me llevo increíble, con Álvaro, bien, lo amo, pero no somos…”, expresó Carla.

La exmodelo continuó explicando que “no podrías decir que con Álvaro te llevas ‘la raja’ porque no es un hueón divertido, es más fome que la chucha, no es un hueón que vibra contigo”. Esta declaración resalta la diferencia en la dinámica entre Carla y Álvaro, a pesar de que ambos comparten lazos familiares.

Recuerdos de la infancia y desafíos personales

En la misma entrevista, Carla también reflexionó sobre las dificultades que enfrentó durante su infancia, incluyendo situaciones de burla y ataque que la llevaron a lidiar con adicciones en su vida adulta. “Con Álvaro éramos muy yuntas cuando él era más chico, porque yo como que lo cuidaba; pero ahora está en su mundo, igual que yo: sus hijos, su vida, inserto en eso”, comentó la exmodelo, lo que indica que, aunque hubo un tiempo de cercanía, las vidas de ambos han tomado rumbos diferentes.

Es importante recordar que Álvaro Ballero ganó notoriedad como participante del reality show Protagonistas de la fama en el año 2003, un periodo en el que Carla ya era conocida como una de las chicas de Morandé. Esta trayectoria en la televisión ha marcado sus vidas de maneras distintas, pero significativas.