Carla Ballero revela la sorprendente relación actual con su hermano Álvaro Ballero

Carla Ballero compartió detalles sobre su relación actual con su hermano Álvaro Ballero, ambos conocidos en el ámbito del entretenimiento chileno. Mientras ella ha participado en diversos programas de televisión, Álvaro se hizo famoso como el ganador del primer reality show chileno, Protagonistas de la fama, transmitido por Canal 13. En una conversación con La Firme de La Cuarta, Carla expresó que, a pesar de ser parte de una familia unida, Álvaro se ha vuelto el hermano más distante.

Relación familiar y encuentros

Carla mencionó que, a pesar de la distancia, la familia se reúne con frecuencia. “Como familia nos juntamos siempre, todos; nos vemos una vez por semana”, indicó, a pesar de que sus padres residen en Viña del Mar. La panelista del programa Sígueme de TV+ destacó que son una familia muy unida, afirmando: “Somos muy aclanados”.

Recuerdos de la infancia y cambios en la relación

Refiriéndose a su infancia, Carla recordó que ella y Álvaro eran muy cercanos cuando él era más joven, ya que ella lo cuidaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos han tomado caminos diferentes. “Ahora está en su mundo, igual que yo: sus hijos, su vida, inserto en eso”, comentó.

Interacciones actuales y percepciones

Carla también mencionó que, cuando se encuentran, Álvaro suele estar ocupado con sus estudios y lecturas. “Lo amo, lo adoro con toda mi alma —igual que a todos mis hermanos—, tenemos una relación espectacular”, aclaró. Sin embargo, también admitió que no siempre se comunican de la misma manera: “Me llama cuando tiene problemas, pero yo no lo llamo si tengo algo; más bien lo cuido”, explicó, refiriéndose a la dinámica familiar.

Características de Álvaro Ballero

En su relato, Carla describió a Álvaro como un “ser humano bien especial”. A pesar de su amor por él, reconoció que no siempre es fácil interactuar. “No podrías decir que con Álvaro te llevas ‘la raja’, porque no es un hueón divertido; es más fome que la chucha, no es un hueón que vibra contigo”, expresó. Además, añadió que en sus reuniones, Álvaro a menudo se muestra cansado y poco participativo: “Nos juntamos y está siempre durmiendo, acostado, no aparece”.

La conversación de Carla Ballero revela una compleja pero amorosa relación con su hermano, marcada por la cercanía familiar y las diferencias en sus estilos de vida.