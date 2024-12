TVN se destaca en la tarde con programas que cautivan a la audiencia

Este lunes, la programación vespertina de TVN se destacó como la preferida por los televidentes, con dos de sus programas más emblemáticos liderando el rating en su franja horaria.

Resultados de la programación de TVN

Durante el horario comprendido entre las 17:52 y las 19:23 horas, el programa Carmen Gloria a tu servicio alcanzó un promedio de 5.1 puntos de rating. En comparación, Canal 13 obtuvo 4.3 puntos, CHV 3.3 puntos y Mega 3.7 puntos. Este programa, conducido por Carmen Gloria Arroyo, tuvo un momento destacado cuando recibió a Manuel y Rosa. Manuel, quien se dedica a la venta de berlines caseros para sustentar a su familia, sorprendió a la conductora al regalarle algunos de sus productos antes de presentar su caso. Rosa, su ex esposa, acudió al programa para solicitar el divorcio y una compensación económica. En un momento divertido, Carmen Gloria no pudo resistir la tentación de probar los berlines, aunque antes aclaró: “Esto no va a afectar el desarrollo del caso”.

Continuación de la audiencia en TVN

La programación de TVN continuó con el programa Ahora Caigo, que se emitió entre las 19:23 y las 21:00 horas, logrando un rating de 6.5 puntos. En este mismo horario, Mega alcanzó 6.2 puntos, Canal 13 5.3 puntos y CHV 3.4 puntos. Este programa, que es conducido por Daniel Fuenzalida, recibió a un total de 11 competidores que participaron con el objetivo de ganar dinero para cumplir sus sueños. En un giro inesperado, un joven llamado Benjamín, de 22 años, quien es estudiante y trabajador, decidió no continuar en el juego y optó por llevarse 600 mil pesos que había acumulado durante el episodio.