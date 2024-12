Cata Pulido vive un emotivo reencuentro sorpresa con su hijo León en redes sociales

Cata Pulido compartió un emotivo momento en sus redes sociales tras la inesperada visita de su hijo menor, León, quien reside en Canadá. En un video, se observa cómo León se escondió en el maletero de la camioneta, sorprendiendo a su madre y provocando una intensa reacción emocional en ella. Al verlo, Cata no pudo contener su alegría y lo abrazó con fuerza, expresando: “¡Ay, Dios mío! Por eso me decías que no te llamara. ¡Mi guagua! Qué rico verte”.

La aparición sorpresa de León

La cadena Canal 13 transmitió las imágenes en las que la actriz decidió dejar el reality en el que participaba para pasar tiempo con su hijo en un momento tan significativo. La sorpresa de Cata Pulido no solo se debió a la visita en sí, sino también al notable cambio físico que presentaba León, quien lucía barba en el video. Cata, al no reconocerlo de inmediato, le comentó: “No te reconocí, me costó”.

Un mensaje de gratitud

Acompañando el video, Cata Pulido escribió un mensaje en el que expresó su felicidad: “Hace mucho tiempo que no tenía una alegría tan grande… Gracias a todos por hacer esto posible!!! Tengo la mejor red de contención…. Gracias universo… GRACIAAAAAAASSSSS”. Este momento de alegría llega en un periodo difícil para la actriz, ya que su hijo Sasha falleció el pasado 30 de noviembre, lo que hace que la llegada de León sea especialmente significativa y reconfortante.

Los cómplices de la sorpresa

En otro video que compartió, Cata Pulido reveló cómo se organizó la sorpresa para su visita. Se refirió a las personas que ayudaron a planear el encuentro como “los cómplices”, destacando la importancia de su apoyo en un momento tan delicado de su vida.