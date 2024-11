Carola de Moras denuncia: “Pedía que no partiéramos mostrando mis piernas” en la televisión

La conductora Carola de Moras habla sobre la falta de equidad de género en la televisión chilena.

Entrevista a Carola de Moras

Carola de Moras, reconocida figura de la televisión chilena, ha estado alejada de los medios en los últimos años, aunque ha hecho algunas apariciones esporádicas. En una reciente entrevista con El Mercurio, la ex animadora del Festival de Viña del Mar abordó el tema de la equidad de género en el ámbito televisivo, afirmando que, en su opinión, “no existe”.

Observaciones sobre la televisión y el machismo

Durante la entrevista, Carola de Moras expresó: “No quiero decir que sea una televisión machista, pero todavía hay ciertos programas que hacen los hombres y no las mujeres, como los de conversación”. Esta afirmación resalta la percepción de que hay una clara división de roles en la televisión, donde los hombres dominan ciertos formatos.

La animadora también comentó sobre la falta de atención a la voz femenina en la televisión, indicando que “la voz de la mujer no es tan escuchada en televisión y, si es escuchada, después, en bambalinas, queda el comentario de ‘supiste la pataleta que hizo’”. Esta observación sugiere que las demandas de las mujeres en el medio son a menudo desestimadas o ridiculizadas.

Experiencias personales en el medio

Carola de Moras compartió experiencias personales que reflejan esta dinámica. Según sus palabras, cuando ella hacía peticiones editoriales, estas eran vistas como molestias por parte del equipo de producción. “Cuando estaba en televisión y exigía cosas, siempre decían: ‘No, es que la Carola es agotadora’ porque, por ejemplo, pedía que no partiéramos el programa mostrando mis piernas. Si yo no me sentía cómoda, tenía todo el derecho a pedir que hicieran un paneo general”, reveló, aunque no especificó el canal donde ocurrieron estas situaciones.

La animadora también destacó que, al hacer estas solicitudes, se ganaba la enemistad de los equipos de trabajo. “Lo dije varias veces y, lamentablemente, te vas ganando la enemistad de los equipos. Cuando eres mujer en la tele importan demasiado las formas de aproximación, a diferencia del hombre”, insistió Carola de Moras, subrayando la diferencia en la percepción de las demandas de hombres y mujeres en el medio televisivo.