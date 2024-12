El emotivo reencuentro de Catalina Pulido con su hijo León sorprende en redes sociales

Catalina Pulido experimentó un conmovedor reencuentro con su hijo León, quien reside actualmente en Canadá. A través de sus redes sociales, la actriz compartió un emotivo video que documenta la sorpresa que su hijo menor le preparó.

El emotivo reencuentro

León, en un gesto inesperado, se ocultó en la maletera de un automóvil para sorprender a su madre. Al abrir la maletera, Catalina no pudo contener su emoción al ver a su hijo, a quien abrazó con fuerza. En ese momento, la actriz exclamó: “Ay, Dios mío. Por eso me decías que no te llamara. ¡Mi guagua! Qué rico verte”.

Reacciones de Catalina Pulido

Además de la alegría del reencuentro, Catalina también comentó sobre el notable cambio físico de León, quien llegó con una barba prominente. La actriz, entre risas, confesó: “No te reconocí, me costó”.

Agradecimientos y reflexiones

Catalina Pulido expresó su gratitud en la publicación, mencionando: “Hace mucho tiempo que no tenía una alegría tan grande… Gracias a todos por hacer esto posible!!! Tengo la mejor red de contención…. Gracias universo… GRACIAAAAAAASSSSS”.

Contexto personal

Es importante señalar que este reencuentro se produce en un momento delicado para la actriz, ya que el 30 de noviembre, su hijo mayor, Sasha Von Knorring, falleció a los 28 años tras haber estado dos semanas internado en la UCI. Este contexto añade una capa de significado a la alegría que representa el regreso de León.