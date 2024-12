Rayén Araya responde a las polémicas declaraciones de Daniela Aránguiz en televisión

La reciente controversia entre Rayén Araya y Daniela Aránguiz ha captado la atención mediática tras un intercambio de palabras en el programa Only Fama. Araya respondió a los comentarios de Aránguiz, quien la calificó de “estúpida” por insinuar que la exchica Mekano podría estar detrás de las acusaciones de violación contra Jorge Valdivia.

Contexto de la polémica

Durante el programa Only Fama, Daniela Aránguiz expresó su indignación hacia Rayén Araya, afirmando: “Te encuentro una estúpida, porque no tengo otras palabras. Para mí en este momento eres una estúpida y me hago cargo de mis palabras”. Esta declaración se produjo en el contexto de las recientes denuncias que han surgido en torno a Valdivia, lo que llevó a Aránguiz a pensar que podría haber una motivación personal detrás de las acusaciones.

La respuesta de Rayén Araya

En el programa Hay que decirlo, Rayén Araya tuvo la oportunidad de responder a las críticas de Aránguiz. A pesar de la tensión, Araya optó por mostrar empatía hacia la situación personal y familiar que está atravesando Aránguiz. En su intervención, Araya comentó: “Yo creo que cuando las personas están en una situación compleja, como lo que venimos hablando de la diputada Orsini, las emociones se exacerban. Y yo creo que es comprensible que, frente a una situación en la que uno lo está pasando mal, eventualmente tenga dichos o lo que fuera”.

Araya continuó explicando que es natural que surjan reacciones intensas en momentos de alta presión emocional, y que estas situaciones son difíciles de manejar, especialmente en el ojo público.

Reacciones de otros panelistas

La conductora Pamela Díaz también se refirió a la situación, revelando que Daniela Aránguiz la contactó por teléfono, visiblemente molesta. Díaz intentó aclarar que las palabras de Araya habían sido malinterpretadas. “Insisto, son situaciones muy complejas, hemos hablado largamente con la psicóloga acá. Que la gente, de repente… es una situación límite de alta exposición pública, es súper difícil. Caso mediático, hay gente detenida, complejo”, concluyó Díaz, buscando poner fin a la controversia.

Los pensamientos de Daniela Aránguiz

En el mismo programa, Daniela Aránguiz compartió su perspectiva sobre la situación. Al comentar sobre su reacción inicial al enterarse de las denuncias contra Valdivia, Aránguiz expresó: “No sé si de mal pensada, pero la primera vez que vi la noticia yo pensé que era una jugarreta de la ex, de Daniela. Dije ‘no puede ser. La Daniela está armando algo’”. Esta afirmación fue respaldada por Pamela Díaz, quien mencionó que muchas personas compartieron ese mismo pensamiento.

Araya explicó que su reacción se debió a la intensa cobertura mediática que rodeaba a la pareja, lo que la llevó a considerar la posibilidad de que las acusaciones pudieran ser una forma de venganza. “Todo eso a mí me hizo pensar, cuando vi la noticia, dije ‘¿será esto una especie de venganza?’. Te juro que lo pensé”, confesó Araya, reflejando la complejidad de la situación en la que se encuentran los involucrados.