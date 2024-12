Tensión en “Zona de estrellas”: Claudia Schmidt y Adriana Barrientos protagonizan acalorada discusión en vivo

La reciente emisión del programa «Zona de estrellas» fue escenario de una intensa discusión entre las panelistas Claudia Schmidt y Adriana Barrientos, que sorprendió a los televidentes y a sus compañeros de panel. La controversia se desató cuando Schmidt, en un momento de defensa hacia el periodista Sergio Rojas, fue interrumpida por Barrientos, lo que llevó a un intercambio de palabras acalorado que dejó a todos perplejos.

Desarrollo de la discusión

Durante la emisión, Claudia Schmidt expresó su respeto hacia Sergio Rojas, mencionando: “Son muy buenos para sentarse a hablar acá en el panel, dirigir programas, ser ejecutivos de canales, pero son muy malos para dar la cara cuando los otros, los amiguitos de la industria lo están pasando mal. Por eso yo respeto a Sergio Rojas, se ha condoreado sí lo ha hecho en ocasiones, y lo he conversado con él”. Sin embargo, Adriana Barrientos no tardó en interrumpirla, mostrando su descontento por la defensa que Schmidt hacía del periodista.

Barrientos respondió de manera contundente: “tú no me vas a venir a hacer callar, esto no es un monólogo. Aquí no ha nacido el que me hace callar”. La tensión aumentó cuando Barrientos mencionó que Sergio Rojas había estado en problemas legales, afirmando: “Sergio Rojas casi se va preso y varias veces”.

La discusión continuó escalando, con Claudia Schmidt sugiriendo que Adriana Barrientos debería abordar sus problemas directamente con Rojas. Barrientos, visiblemente furiosa, replicó: “Las cosas se los digo cuando yo quiera a Sergio. A mí nadie me manda, ni nadie me hace callar ni Sergio ni tú”. Además, agregó: “yo digo las cosas cuando a mí se me ocurren y cuando yo estime conveniente voy a ver si es que enfrento, si es que me interesa enfrentar a Sergio Rojas. Pero que lo vengas a elevar a un pedestal que no tiene… Una persona que fue periodista y casi se fue preso, si no es porque dejó las rodillas rezando”.

Consecuencias del altercado

La discusión culminó con Claudia Schmidt preguntando a alguien detrás de cámara si debía continuar hablando, y tras recibir una respuesta negativa, decidió levantarse y abandonar el set del programa.

Posteriormente, en el programa «Que te lo digo» de «Zona de estrellas», el conductor Sergio Rojas comentó sobre el impacto que tuvo esta situación en Claudia Schmidt, revelando que ella se sintió muy afectada y tomó una decisión drástica. Rojas compartió: “Claudia quedó muy afectada, se fue llorando del canal. Yo me la topé abajo, en Chucre Manzur”. Además, mencionó que Claudia le confesó: “yo no me la banco más, yo no trabajo más con esta mujer, renuncié”.

Por su parte, Sergio Rojas defendió a Claudia Schmidt, afirmando que ella es “una tremenda panelista, es una excelente comunicadora y de una decencia que se necesita en la televisión chilena”. Según algunas fuentes dentro del canal, hay varias personas que no soportan las actitudes de Adriana Barrientos, lo que podría indicar un ambiente tenso en el programa.