Claudia Schmidt revela tensiones y conflictos en Zona Latina tras su salida y enfrentamiento con Adriana Barrientos

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, la panelista Claudia Schmidt abordó su salida de Zona Latina tras un conflicto mediático con Adriana Barrientos que tuvo lugar en diciembre de 2024. Este incidente se produjo durante una grabación en vivo, donde ambas discutieron, lo que llevó a que la uruguaya abandonara el set, dejando a sus compañeros sorprendidos. Schmidt relató: “Yo le dije (al director) ‘¿Querés que hable?’, porque él me dijo algo por el sono. Y a mí me dolió, pero porque yo pasé un dolor importante en este canal, pero no quiero entrar en nada, porque fue más mi reacción de levantarme e irme por lo que dijo Simón -el director- que por la actitud de la Adriana”.

Motivos de la salida de Claudia Schmidt

La panelista explicó que decidió no continuar en el canal debido a la mala energía que percibía en el ambiente laboral. Según sus palabras, “porque él dijo algo que fue con respecto a una experiencia que yo viví en este canal y que en ese momento fui a poner Ley Karin por Adriana, y acá me retuvieron y me dijeron que no”. Schmidt expresó que si se le permitía hablar, las consecuencias serían graves: “Yo les dije que si querían que hablara iba a quedar la cagá más o menos importante. Porque en este canal pudieron haber pasado por una investigación bien jodida por ese momento”.

Declaraciones sobre la Ley Karin

La influencer mencionó que su situación era complicada, ya que había hecho una declaración para acusar a Barrientos bajo la Ley Karin. Schmidt afirmó que fue llevada al límite en una situación específica, que aunque perdonó, no olvidó: “Se me llega a quebrar la voz porque es muy injusto. Porque en este minuto tienen sentada a esa mujer, he visto en un año salir personas injustamente de este canal”. Además, hizo referencia a productores que habían sido demandados y que, a pesar de ello, no enfrentaron las mismas consecuencias que otros.

Experiencias laborales en el canal

Claudia también compartió su experiencia con un director que, según ella, maltrataba a los empleados. “¿Quién tuvo que llegar a este canal y pasar un mal momento con ese director? Claudita. ¿Quién tuvo que llegar a ponerle el pecho a las balas? Claudita. ¿Dónde está ese director ahora? Con licencia, lleva como un año y tanto con licencia”, indicó.

Conflictos en el ambiente laboral

En su relato, Claudia reveló que el problema se generó cuando el director comenzó a gritar e insultar. “Porque Manu González fue una persona que durante el medio año que yo trabajé ahí fue el hombre que se le hacía bullying en el trabajo”. Schmidt recordó un momento en el que tuvo que intervenir: “Llegó un momento que cuando escuché esto en mi oreja dije ‘Haber, ¿podés bajar?’. El director bajó y le dije: ‘Yo vine a trabajar no a escuchar insultos de mis compañeros porque a mí me descompone’”.