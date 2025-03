Claudio Narea responde a críticas tras decisión en Festival de Viña: “Los ataques solo hablan mal de quien los escribe”

Claudio Narea, exguitarrista de Los Prisioneros, respondió a las críticas que recibió tras su decisión como presidente del jurado en el Festival de Viña 2025. Narea tuvo que desempatar la competencia folclórica, eligiendo entre el dúo chileno Metalengua y el grupo boliviano Tupay. Su elección de otorgar el triunfo a Metalengua generó un amplio cuestionamiento en redes sociales, donde se lanzaron comentarios despectivos hacia su decisión.



Decisión del jurado y reacciones en redes sociales

El destacado músico utilizó su cuenta de Instagram para abordar las descalificaciones que recibió, afirmando: “Me tocó ser presidente del jurado y tener que decidir la canción ganadora del folclor. Y, la verdad, no fue agradable tener que hacerlo porque tanto la canción chilena como la boliviana me encantaban, ambas son grandes canciones”.

Narea explicó que la decisión no fue sencilla y que, a pesar de su aprecio por la canción boliviana, la votación fue clara. “Dicen ‘ganó Bolivia’ y no, no ganó. Ganó Chile. Fuimos cinco jurados quienes le dimos la más alta votación a la canción chilena. Y gustándonos mucho el tema boliviano tuvimos que tomar una muy difícil decisión”, agregó.

Mensajes de odio y la respuesta de Narea

El exguitarrista también hizo hincapié en los mensajes de odio que circularon en las redes sociales tras su decisión. “No me importa que me digan ‘vendido’ o que ‘no tengo idea de música’, eso da lo mismo. Lo que me preocupa más de todo esto son los mensajes de odio hacia los ganadores. No puede ser que las personas sean atacadas de esa forma”, expresó.

Narea continuó diciendo: “Esos ataques solo hablan mal de quien los escribe, no de los artistas. Son una muestra del odio que vive en quienes critican. Gente bocona, muy poco empática, fascistas y centrados solo en sí mismos, que le niegan el espacio a quienes no son como ellos”.

Apoyo del Presidente Gabriel Boric

Es relevante mencionar que el Presidente de Chile, Gabriel Boric, fue una de las personas que mostró su apoyo a Narea al darle “like” a su publicación en Instagram, lo que indica que la controversia ha llegado a niveles de atención pública significativos.

Una publicación compartida por Claudio Narea (@claudionareaoficial)