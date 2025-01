Nuevo giro en el caso Campos-Di Girolamo: madre de Simón Pesutic denuncia amenazas, pero su hijo desmiente

Un nuevo episodio en el caso que involucra a Cristián Campos y Raffaella di Girolamo ha surgido, centrando la atención en un testimonio de Verónica Neumann, madre de Simón Pesutic, que fue filtrado por el medio La Tercera. En este testimonio, la periodista relató una supuesta amenaza que su hijo habría recibido de Pedro Campos, hijo de Cristián Campos y Claudia di Girolamo, en el marco de una investigación relacionada con la Fundación para la Confianza.

Detalles del testimonio de Verónica Neumann

En sus declaraciones, Verónica Neumann afirmó: “Le dijo que, si yo declaraba, su madre, Claudia di Girolamo, se encargaría de acabar con su carrera. Mi hijo Simón me llamó angustiado y me preguntó por qué yo estaba haciendo esto, contándome lo que le había dicho Pedro. Yo le prometí a Simón que no declararía”.

Además, Neumann expresó: “Fue muy fuerte que mi hijo recibiera amenazas respecto de su carrera profesional. La desesperación de él fue absoluta. Pero finalmente conversé que Pedro no podía influir respecto de su futuro laboral. Pero Simón me dijo que yo sabía lo influyente que era Claudia di Girolamo en ese medio”.

Reacción de Simón Pesutic

Pocas horas después de la filtración del testimonio de su madre, Simón Pesutic utilizó sus redes sociales para desmentir la declaración. “Quiero aclarar que ese supuesto llamado jamás existió. Esa información es falsa”, afirmó de manera categórica. El joven actor también mostró su apoyo hacia su compañero de elenco en el remake de Amores de Mercado, destacando: “Pedro es una persona a quien no solo respeto, sino que admiro y quiero mucho. Todo mi apoyo está con él”.

Respuesta de Pedro Campos

Por su parte, Pedro Campos respondió públicamente al apoyo de Simón Pesutic, reconociendo el gesto de su colega: “Te quiero Simón, el cariño y admiración es mutua. Aquí estoy para ti y sé que tú también para mí”, escribió en sus redes sociales.

Reacción de Verónica Neumann ante la controversia

Tras el revuelo generado por su testimonio, Verónica Neumann reaccionó en sus redes sociales, lamentando que se prestara más atención a la supuesta amenaza contra su hijo que al contenido principal de su declaración. En una conversación con LUN, explicó: “Declaré todo lo que viví y vi. Y eso es lo relevante acá. Mi hijo y Pedro Campos se quieren y son amigos. Irse por ese lado es tergiversar el valor de mi testimonio”.

Posición de Simón Pesutic sobre el testimonio de su madre

Simón Pesutic reiteró su desacuerdo con la declaración de su madre, afirmando: “La opinión y declaración de mi mamá no tiene nada que ver con la mía. No voy a hablar más del tema”. También agregó: “Esto le hace daño a Pedro, quien es una persona que quiero y respeto mucho. No tengo nada más que agregar y es todo lo que voy a decir”.