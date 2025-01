Garnacho en la cuerda floja: Napoli insiste mientras su futuro en el United se complica

Alejandro Garnacho no atraviesa su mejor etapa en el Manchester United. Después de haber sido considerado un jugador clave y titular indiscutido en el equipo inglés, el actual entrenador lo ve más como una opción de recambio. La relación entre Garnacho y Ruben Amorim parece estar deteriorada, lo que ha llevado al jugador a contemplar una posible salida del club. En este contexto, el Napoli ha mostrado interés en adquirir su ficha. Aunque su primera oferta fue rechazada, el club italiano sigue insistiendo en su intención de fichar al joven delantero.

Interés del Napoli por Garnacho

Tras la venta de Khvicha Kvaratskhelia al PSG, el Napoli busca reforzar su plantilla y ha puesto su mirada en Alejandro Garnacho durante este mercado de pases. Según información de Sky Sport, el club italiano ha presentado una oferta que fue rechazada por el Manchester United. A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, se espera que los directivos de ambos clubes se reúnan para intentar llegar a un acuerdo por el delantero hispano-argentino.

Posibilidad de salida de Garnacho

A pesar de que Ruben Amorim no considera a Alejandro Garnacho como un jugador estelar en su esquema, el Manchester United no está dispuesto a dejarlo ir por un precio bajo. Según reportes de Gazzetta dello Sport, los Diablos Rojos buscan obtener alrededor de 80 millones de euros por el Bichito. Esta cifra podría ser demasiado alta para el Napoli, que ya estaría explorando otras alternativas en caso de no concretar la llegada de Garnacho. Además, el futbolista ha manifestado su deseo de permanecer en la Premier League.

Declaraciones de Ruben Amorim sobre Garnacho

Mientras se aguarda la nueva reunión con el Napoli y otras posibles ofertas, Ruben Amorim se pronunció sobre la situación actual de Alejandro Garnacho. El entrenador del Manchester United afirmó que el jugador está mejorando, aunque no puede prever qué sucederá con su futuro. Amorim destacó que Garnacho posee las cualidades necesarias para seguir progresando.

El entrenador subrayó: “Está mejorando en todos los aspectos del juego, en cómo recupera, en cómo entiende el juego cuando defiende. Estoy intentando encontrar la mejor posición para él. No sé qué va a pasar. Es muy importante para nosotros. Creo que tiene potencial para ser mucho mejor”, declaró Amorim tras la victoria de los Red Devils en su último encuentro.