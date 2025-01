Demi Moore celebra su primera nominación al Oscar por su papel en ‘La Sustancia’ y expresa su gratitud

Demi Moore ha sido nominada por primera vez en su carrera a los Premios Oscar, lo que ha generado una gran emoción en la icónica actriz. La nominación es en la categoría de Mejor Actriz por su papel en la película ‘La Sustancia’, dirigida por la cineasta francesa Coralie Fargeat. En esta misma categoría, compiten otras actrices destacadas como Cynthia Erivo por Wicked, Karla-Sofía Gascón por Emilia Pérez, Mickey Madison por Anora y Fernanda Torres por I’m Still Here.

La noticia de su nominación fue recibida con gran alegría por parte de Demi Moore, quien a través de su equipo emitió un comunicado en el que expresó su agradecimiento. En sus palabras, “Ser nominada a un Oscar es un honor increíble y estos últimos meses han superado mis sueños más locos. Realmente no hay palabras para expresar plenamente mi alegría y gratitud abrumadora por este reconocimiento, no sólo por mí sino por lo que representa la película. Me siento profundamente honrada”.

Es importante mencionar que esta nominación a los Oscar se produce pocas semanas después de que Demi Moore recibiera un Golden Globe por su actuación en la misma película. Actualmente, la actriz se encuentra disfrutando de unas vacaciones en una playa de México junto a sus tres hijas y su nieta.

En ‘La Sustancia’, Demi Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una actriz que es despedida de su programa de ejercicios cuando su jefe decide optar por un talento más joven para que sea la nueva imagen de la serie. En su desesperación por mantener su relevancia en la industria de los medios, Elisabeth comienza a consumir una misteriosa droga conocida como “la sustancia”, que provoca que su cuerpo genere una versión más joven de ella misma, Sue, interpretada por Margaret Qualley.