Ministerio de Justicia rechaza legalización de la Iglesia Templo de Satán en Chile por contradecir el orden público

La Iglesia Templo de Satán: Satanistas y Luciferinos de Chile no podrá ser legalizada como organización religiosa de derecho público en el país, según la decisión del Ministerio de Justicia, que fue comunicada a través de la Resolución Excenta 3636. Esta resolución establece que la negativa a la solicitud se fundamenta en que las actividades y objetivos de la agrupación son contrarios al orden jurídico vigente.

Razones del rechazo

El ministerio argumentó que el registro de la entidad fue objetado debido a que sus fines y actividades no se alinean con el ordenamiento jurídico actual. En el documento se señala que “se objeta el registro de la entidad Iglesia Templo de Satán: Satanistas y Luciferinos de Chile por cuanto su objeto y actividades a desarrollar contraría el orden público (…), en particular, por no existir correspondencia de los fines, doctrina y actuaciones declarados en su estatuto, con el ordenamiento jurídico vigente”.

Además, el ministerio destacó que la agrupación parece promover la autotutela y no descarta la posibilidad de realizar sacrificios humanos, ya sean simbólicos o no. En este sentido, se menciona que “lo anterior no puede ser aceptado como mecanismo de solución de ningún conflicto, ni puede ser validado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ningún grupo que promueva ideas tendientes a causar daño a otro, propiciando con ello eventuales condiciones para la realización de conductas que pudieren revestir carácter de delito de aquellos sancionados por el Código Penal”. Esta afirmación fue respaldada por el ministro Jaime Gajardo.

Características de la Iglesia Templo de Satán

A pesar de su nombre, los miembros de la Iglesia Templo de Satán no adoran a Satanás ni a ningún demonio. En cambio, veneran la racionalidad, el individualismo y la vida mundana, buscando liberarse de las normas morales y dogmas impuestos por religiones tradicionales. La agrupación, que cuenta con más de un centenar de miembros, se inspira en la Iglesia de Satán fundada en Estados Unidos en 1966.

Los satanistas chilenos se oponen al maltrato animal, no expresan opiniones a menos que sean solicitados y promueven el disfrute de los placeres mundanos, considerándolos como parte de la vida y no como pecados. Para unirse al Templo de Satán, los postulantes deben completar un formulario, someterse a una entrevista personal, aceptar la revisión de sus antecedentes penales y mantener una reunión con un psicólogo.

Reglas de conducta

La Iglesia Templo de Satán establece once reglas que rigen el comportamiento de sus miembros. Estas son:

No des opiniones a menos que te las hayan pedido. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieren escucharlos. Cuando visites la morada de otra persona, muestra respeto o no vayas. Si un invitado en tu morada te molesta, trátalo cruelmente y sin compasión. No hagas avances sexuales a menos que te hayan dado una señal de apareamiento. No tomes lo que no te pertenezca, a menos que sea una carga para la persona y esté pidiendo a gritos ser tomado. Reconoce el poder de la magia si la has utilizado exitosamente para lograr tus deseos. Si niegas el poder de la magia luego de haberla usado con éxito, perderás todo lo que has obtenido. No te quejes de nada que no te involucre. No dañes a niños pequeños. No mates animales no-humanos, a menos que te ataquen o sea por comida. Cuando camines en territorio libre, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que se detenga. Si no se detiene, destrúyelo.

La decisión del Ministerio de Justicia de rechazar la legalización de la Iglesia Templo de Satán se basa en la incompatibilidad de sus principios y actividades con el marco legal del país.