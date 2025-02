Controversia por declaraciones de Gonzalo Valenzuela en los Premios Caleuche genera debate en el mundo del espectáculo

El escándalo generado por las declaraciones de Gonzalo Valenzuela sigue resonando en el ámbito del espectáculo y la actuación. Durante la reciente ceremonia de los Premios Caleuche, el actor denunció que varias compañeras actrices intentaron boicotear una obra de teatro debido a la presencia de Roberto Farías en el elenco, quien enfrenta acusaciones de acoso sexual. Valenzuela afirmó: “Recibimos amenazas de parte de actrices de quemar el teatro. Nos hackearon, contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir”. Además, el actor criticó la hipocresía de algunas colegas que aplaudieron a Farías tras recibir un premio, a pesar de haber apoyado el boicot.

Reacciones en el mundo del espectáculo

La controversia ha generado un intenso debate en los medios de comunicación y en las redes sociales. La actriz Claudia Pérez se pronunció a través de sus historias de Instagram, instando a elevar el debate sobre el tema y sugiriendo que no se debe abordar la complejidad de estos asuntos en programas de farándula. En su mensaje, Pérez expresó: “Porfa elevemos el debate. No nos informemos de temas complejos en los programas de farándula”.

En respuesta a estas declaraciones, la actriz Catalina Pulido, quien es panelista del programa de farándula de TV+, “Sígueme”, defendió la importancia de discutir estos temas en el ámbito de la farándula. Pulido comenzó su intervención diciendo: “Te tengo mucho cariño pero en esta (ocasión) no puedo prestarte ropa”, refiriéndose a la postura de Pérez.

Pulido argumentó que, dado que estos son temas complejos, es crucial que se visibilicen. Afirmó: “Como no son temas que los van a tocar en los noticiarios de los canales abiertos, esta es la plataforma para que nosotros podamos darlos a conocer y visibilizar algo tan profundo”. La actriz también cuestionó si los actores involucrados desean seguir siendo intocables, planteando que esto resulta en una forma de discriminación.

Críticas a la cobertura mediática

Catalina Pulido continuó su crítica, señalando que algunos periodistas de farándula tienen un nivel comparable al de otros periodistas en medios más tradicionales. En sus palabras: “Me parece discriminatorio. Caen en las mismas tácticas que ellas dicen que no quieren que se les haga”. Además, enfatizó la importancia de que se realicen debates sobre estos temas, ya que, según ella, “las noticias no se hacen” y es necesario un espacio para visibilizar la información.

Finalmente, Pulido hizo una observación sobre la popularidad de Claudia Pérez, sugiriendo que el público en general no la conoce: “¿Quién conoce a Claudia Pérez? Perdón, el público en general no conoce a Claudia Pérez. No se asocia la cara con el nombre”.

Las declaraciones de Valenzuela y las reacciones de sus colegas han puesto de manifiesto la tensión existente en el mundo del espectáculo en relación con temas de acoso y la forma en que se abordan en los medios.