Tensión y caos en la final de Top Chef VIP: ¿qué le ocurrió a Eskarcita?

La final de Top Chef VIP fue escenario de un momento tenso protagonizado por Eskarcita, quien experimentó un pequeño colapso debido a complicaciones en su preparación. La exfinalista de Gran Hermano se mostró frustrada mientras intentaba preparar la entrada que presentaría al jurado compuesto por Benjamín Nast, Sergi Arola y Fernanda Fuentes. En un momento de desesperación, Scarlette Gálvez le expresó al chef: “Chef se me va a caer (…). Les juro que se los iría a entregar y que abran la boquita y chao”, refiriéndose a su dificultad para encajar unos huevos curados en soya en unas pequeñas alcachofas.

La joven admitió tener varios puntos críticos en su preparación, lo que la mantenía nerviosa, y comentó: “quedan 15 minutos y tengo que sacar estos huevos adelante”. En una entrevista en solitario, Eskarcita continuó hablando sobre su situación, revelando que al intentar colocar los huevos en el plato, no tuvo éxito.

Ella relató: “Ya muchos huevos se habían caído, traté de recogerlos y ya me estaban dejando la cagá en el plato. Entonces todo lo que había puesto, entre las flores y todo, se me estaba cayendo al suelo literal”. La presión la llevó a un estado de angustia, expresando que estaba “perdiendo la cabeza, porque no está quedando como quiero”.

La crisis emocional de Eskarcita generó preocupación entre los presentes en el estudio de CHV, incluyendo al chef Sergi Arola, quien se acercó para ofrecerle apoyo. “A ver, cariño, ven aquí… Tranquila, vamos a arreglarlo”, le dijo mientras la tomaba del rostro. En su testimonio, Eskarcita mencionó: “Yo creo que igual a Sergi le complicó verme así, un poco, porque ya yo estaba perdiendo la cabeza y estaba entrando en una crisis de angustia, de pánico (…) Me sostuvo, me calmó y me dio muy buenas ideas”.

Finalmente, la influencer logró presentar una entrada de fondo de alcachofa, rellena de jaibas con una malla de erizos y un fondo de salsa de queso de cabra. Al describir su plato, Eskarcita lo calificó como “caótico, lleno de dudas, con accidentes, pero que de todos modos traté de sacar adelante”, justo antes de presentarlo a los jueces del programa culinario.