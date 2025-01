Tensión entre Maite Orsini y la familia de Jorge Valdivia: ¿qué está sucediendo?

Recientemente, se ha destapado una situación de gran tensión que involucra a Maite Orsini, diputada frenteamplista, y la familia de su expareja, Jorge Valdivia. La periodista Paula Escobar compartió en el programa Mucho Gusto detalles sobre la relación que ambos mantenían, incluso cuando el exfutbolista se encontraba a días de ingresar nuevamente en prisión, el 28 de noviembre de 2024.

Detalles de la relación entre Orsini y Valdivia

Según Escobar, Orsini había mantenido contacto con Valdivia hasta poco antes de su arresto y, en un intento por mantener el vínculo, habría considerado visitar a su expareja en la cárcel de Rancagua. Sin embargo, la familia del exjugador y su abogada le habrían puesto un freno tajante a esta idea. “La familia de Jorge junto a la abogada, cuando empiezan a filtrarse los chats con la denunciante, le dicen ‘Maite, muchas gracias, por favor, no’. Entonces, el círculo de hierro de Jorge Valdivia se comunica con ella y le dice ‘¿sabes qué? Mantente alejada’”, relató Escobar.

La llamada de Orsini a una de las denunciantes

Recordemos que mientras el deportista se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, se filtró el contenido de la llamada que realizó Maite Orsini a una de las denunciantes de Valdivia. Según lo recogido por Publimetro, en aquella conversación, Orsini le entregó su apoyo a la mujer, le hizo saber que le cree e incluso le confesó que al momento de ocurrir el presunto ataque sexual, Valdivia le escribía por mensajes.

“Primero que todo, decirte que te creo, que no necesito que me cuentes, ni me expliques, ni me digas nada, que no es el motivo de esta conversación, así que no me cuentes, no revivas, ni trates de ponerte en ninguna situación que te pueda generar daño”, le expresó Orsini a una de las denunciantes. En esa misma línea, Orsini le hizo saber a la denunciante que la noche del presunto abuso sexual, Jorge “me mandó cerca de 100 mensajes desde adentro de tu casa”. Sobre esto, añadió: “Él me dice que él no puede estar con ninguna mujer porque a todas las mira y a todas las encuentra poca cosa y que me compara con cada mujer que se le cruza y al ser todas inferiores no puede tocar a ninguna. Él nunca me dice que está contigo”.