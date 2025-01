Dramático accidente de Fabio Agostini en ‘Palabra de Honor’: ¿qué sucedió realmente en la prueba de salvación?

Fabio Agostini sufrió una grave lesión ocular durante la prueba de salvación en el programa ”Palabra de Honor”, lo que requirió intervención médica. En un adelanto del capítulo que se emitirá el martes 14 de enero, se muestra el momento crítico en el que el modelo español queda atrapado en una trampa de elásticos. Mientras intentaba atravesar un estrecho espacio, Agostini se lastima el ojo izquierdo, lo que provoca una gran preocupación entre sus compañeros de encierro.

El clip revela que Fabio Agostini comienza a gritar que ”le explotó el ojo”, indicando que había perdido la visión. En sus propias palabras, Agostini expresa: “Me exploté el ojo. Me pegó un elástico en el ojo fuerte, no veo nada, estoy ciego”. Esta situación llevó al participante a abandonar la prueba de salvación para recibir atención médica inmediata.

Agostini describe la experiencia de la lesión, diciendo: “Me dio como una sacudida. Vaya latigazo me he pegado justo en el ojo. Cuando paré no veía nada, todo negro, quedé ciego y me dio susto. Recién ahora está volviendo, pero veo todo borroso, como si tuviese neblina”. La gravedad de la situación no solo afectó a Agostini, sino que también tuvo repercusiones en el juego, ya que su compañera, Anyella Grados, fue condenada a una nueva eliminación debido a que no logró completar la prueba.

La ganadora de Mundos Opuestos 2, quien se encontraba en el encierro de Perú, lanzó críticas hacia Faloon Larraguibel y Oriana Marzoli, lo que añade un contexto adicional a la dinámica del programa. La situación de Fabio Agostini ha generado un ambiente de tensión y preocupación entre los participantes, quienes han estado atentos a su estado de salud tras el incidente.