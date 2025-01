Pamela Díaz revela impactante confesión sobre su primer embarazo en “Sin Editar”

En el último episodio de su programa «Sin Editar», la conductora Pamela Díaz compartió una reveladora conversación con su invitada, Disley Ramos. Durante la entrevista, Pamela hizo una confesión impactante sobre su experiencia al enterarse de su primer embarazo, revelando que en ese momento consideró la posibilidad de abortar.

Confesiones de Pamela Díaz

La confesión de la conductora generó un gran revuelo, ya que recordó que tenía apenas 19 años y que ser madre no formaba parte de sus planes en ese momento. “Yo voy a contar algo que a lo mejor la gente lo va a encontrar malo, pero me da lo mismo, porque así soy”, comentó Pamela al inicio de su relato.

En su narración, Pamela Díaz explicó que en su juventud tenía aspiraciones de trabajar en el extranjero y alcanzar la fama. “Cuando tenía 19 años, yo quería trabajar afuera, irme para afuera, ser famosa, toda esta cuestión del sueño que tiene uno”, añadió.

La conductora también mencionó que, al darse cuenta de que la televisión podía ser una fuente de ingresos, comenzó a pensar en su futuro profesional. “Dije ‘voy a ser muy famosa en mi país y me voy a ir’, y le decía a mi mamá ‘a los 33 años, con suerte voy a enamorarme, voy a pololear y voy a tener 3 hijos'”, recordó Pamela sobre sus planes de vida.

El embarazo y sus pensamientos

Cuando Disley Ramos le preguntó sobre lo que había sucedido después de esos planes, Pamela compartió entre risas: “Fui cálida en un tiempo y jodí, quedó la niña ahí”, refiriéndose a su embarazo, que ocurrió durante su relación con el ex futbolista Manuel Neira.

La conductora relató que, en su intento de evitar el embarazo, realizó acciones que consideraba drásticas. “Te juro que me tiré dos veces de una escalera, de un piso y medio. (Tocándose la panza) dije, ‘vamos a sufrir’, porque yo no quería tener guagua, si era muy chica, y en ese tiempo… jamás voy a abortar, te estoy diciendo la verdad”, confesó Pamela Díaz.

A pesar de que no tenía planes de abortar, Pamela admitió que esperaba que su embarazo se interrumpiera de manera accidental. “Dije ‘que pase por accidente’ (la pérdida de su bebé). Me tiraba y no pasaba nada”, concluyó su relato, dejando claro que su situación fue compleja y llena de emociones contradictorias.