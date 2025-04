Crisis en Only Fama: Michael Roldán responde a acusaciones de maltrato y especulaciones internas

Only Fama enfrenta un momento crítico debido a problemas internos que han captado la atención de los programas de farándula de la competencia. Las relaciones entre los miembros del panel se han convertido en un tema de conversación recurrente en otros espacios de espectáculos. Sin embargo, en un reciente episodio, se desestimaron varias teorías que circulaban al respecto.



Controversia en el panel de Only Fama

El periodista de Mega, Michael Roldán, ha sido uno de los más afectados por la controversia. Roldán fue objeto de burlas por parte de Sergio Rojas, quien afirmó que el rostro de Mega intenta siempre quedar bien con Francisca García Huidobro y que se dedica a “llevarle la cartera”. En respuesta a estas afirmaciones, Roldán se defendió diciendo: “¿Cuándo cresta me han visto llevar la cartera de la Fran..?” y añadió que no solo Rojas especula sobre su comportamiento, sino que también lo hacen “todos los panelistas”.

Acusaciones de maltrato laboral

Roldán mencionó que, según Tevex, podría enfrentar una demanda por maltrato laboral, afirmando: “Yo, que soy el pelotudo más silencioso y tranquilo!”. Esta declaración se produce en el contexto de las afirmaciones de Maxi Fuentes, panelista de “No es lo Mismo”, quien indicó que Yiro Gatica, editor del programa periodístico “Sígueme”, está recopilando información para presentar una denuncia contra Roldán bajo la Ley Karin por supuestos malos tratos.

Defensa de Michael Roldán

En un momento de su defensa, Roldán cuestionó las acusaciones diciendo: “¿Me han visto gritar alguna vez a alguien? ¡Ese es el nivel de invento!” y continuó: “Yo no llevo carteras, no pido mantitas…¿Te hago la pata Fran? ¡A ver responde tú!” Además, se refirió a las especulaciones de que su presencia en el programa se debe únicamente a su relación con García Huidobro, afirmando: “Según toda Zona Latina estoy sentado solo por Fran García Huidobro, no tengo ningún talento”.

Reacciones en redes sociales

En redes sociales, algunos usuarios han comentado sobre la situación de Roldán, señalando que su comportamiento confirma las críticas que se han hecho sobre él, describiéndolo como “narcisista, arrastrado, chupamedias, mal compañero, agresivo, conflictivo”. La controversia sigue generando reacciones y comentarios en la audiencia, mientras el programa continúa su emisión.