Emotivo homenaje a Fernando Farías: ¿Qué dijo Marisela Santibáñez sobre su legado en el teatro?

Este jueves, se llevó a cabo un homenaje en el Congreso Nacional al destacado actor nacional Fernando Farías, quien a sus 92 años ha dejado una huella imborrable en el mundo del teatro y la televisión chilena. La ceremonia fue organizada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile (Sidarte) y contó con la participación de la actriz y diputada Marisela Santibáñez, quien dedicó emotivas palabras al homenajeado.



Palabras de la diputada Marisela Santibáñez

La diputada Marisela Santibáñez compartió en sus redes sociales imágenes del evento y expresó su admiración por Fernando Farías, destacando su “trayectoria magistral” y su icónico papel como Don Genaro en la serie ‘Los 80s’. En su mensaje, la parlamentaria afirmó: “¡Gran homenaje! A nuestro querido actor Fernando Farías, quién tiene una trayectoria magistral y que nos marcó a todos en su papel de Don Genaro en la serie ‘Los 80s’”.

Además, Santibáñez subrayó la importancia de la obra de Farías en la sociedad, indicando que “nos enseñó a todos a abrazar las diferencias políticas y reencontrarnos. ¡Usted se lo recontra merece! Un honor hablar en sala y rendirle este homenaje a un compañero en las Artes Escénicas”.

El deseo de volver a las tablas

A principios de diciembre, Fernando Farías se convirtió en tendencia en las redes sociales tras la difusión de un video en el que se le veía caminando lentamente por su barrio en la comuna de Maipú. Ante la atención generada, el actor se vio en la necesidad de aclarar la situación, explicando: “No es la realidad. Camino despacito porque me caí y me pegué en el coxis. Entonces me cuesta caminar, porque me duele”.

El actor continuó diciendo: “Yo generalmente camino firme, y erguido, como si estuviera desfilando”. En una conversación con CHV Noticias, Farías también expresó su deseo de retomar su carrera en la actuación, afirmando: “Me gusta el teatro. Claro que, generalmente, un actor llega a cierta edad y se retira. Pero si yo me siento bien, tengo que seguir. Me gustaría tener menos edad, para poder trabajar más”.

Reflexiones sobre el homenaje

En relación a la idea de recibir un homenaje, Fernando Farías comentó que ha habido muchas propuestas al respecto en las redes sociales. Sin embargo, el actor manifestó: “No sé si lo merezco, pero no me vuelvo loco por eso”. A pesar de esto, enfatizó que “el respeto de la gente y la amistad que me brindan” es el verdadero homenaje que necesita.