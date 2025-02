Festival de Viña del Mar 2025 cancelado por falta de luz, nueva fecha programada para el 1 de marzo

La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2025 fue cancelada debido a problemas de energía eléctrica en gran parte del país, lo que generó incertidumbre entre los asistentes que ya se encontraban en el anfiteatro de la Quinta Vergara. A pesar de que el recinto estaba casi lleno y el público esperaba con entusiasmo las presentaciones de artistas como Morat, Pedro Ruminot y Sebastián Yatra, un comunicado leído desde las pantallas a las 21:00 horas confirmó la suspensión del evento.

En una conversación con la prensa, los productores del festival, Daniel Merino de Bizarro y Rodrigo Norambuena de Megamedia, explicaron las razones detrás de la cancelación. Norambuena indicó: “Nosotros tenemos toda la capacidad (técnica) para hacer el festival. Es súper importante tenerlo claro. Lo que no nos permite, es la autoridad. Es por eso que hoy no se hace el festival, porque al no haber luz, la gente no se puede ir de la Quinta Vergara, por un tema de seguridad, por un tema de transporte y porque carabineros no pueden estar en la Quinta Vergara, sino que afuera del recinto. Ese es el motivo real porque no se hace el festival”.

Además, el productor enfatizó que contaban con todas las condiciones necesarias para llevar a cabo el evento, pero que la decisión final recaía en las autoridades. “Al final es la autoridad la que decide que esto no se realiza acá. Nosotros sí podemos hacer el evento sin problemas”, agregó Norambuena.

Respecto al ingreso del público, los organizadores explicaron que se permitió el acceso para evitar aglomeraciones y que los asistentes pudieran esperar cómodamente en el interior del recinto, que contaba con energía eléctrica y servicios sanitarios. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la situación se tornaba más complicada.

Norambuena también mencionó que las autoridades solicitaban más tiempo para evaluar si la energía eléctrica regresaría, lo que podría permitir la realización del festival. Sin embargo, se dieron cuenta de que había un gran número de personas dentro de la Quinta Vergara y que si se evacuaba tarde podría ser riesgoso. “Cuando supimos que podíamos hacer esta noche el sábado, tomamos la decisión”, concluyó.

En el comunicado oficial, se informó que el espectáculo programado para el 25 de febrero fue reprogramado para el sábado 1 de marzo. Tras el anuncio, Sebastián Yatra se pronunció a través de un video en redes sociales titulado “anuncio importante”, donde confirmó la cancelación del show y su presencia en la nueva fecha. “Esta noche no vamos a poder hacer el show, pero hay que meterle buena energía a las cosas y gracias a Dios voy a poder estar el sábado igual cantando para ustedes (…) ahí estaremos haciendo el show que preparamos con todo el amor del mundo”, expresó el cantante colombiano.