Michelle Carvalho confirma su ausencia en la gala del Festival de Viña 2025 por razones inesperadas

La gala del Festival de Viña del Mar 2025 se llevará a cabo sin la presencia de la popular figura Michelle Carvalho, quien ha confirmado su ausencia a través de sus redes sociales. La modelo y ex participante de Gran Hermano 2 ha sido objeto de especulaciones sobre su no asistencia, especialmente en relación a un posible contrato con Chilevisión. Sin embargo, Carvalho ha aclarado la situación, afirmando: “Sí, me invitaron, pero no asistiré”, en respuesta a un seguidor que le preguntó sobre su participación en el evento, según lo reportado por Página 7.

Motivos de la ausencia de Michelle Carvalho

Durante su tiempo en Gran Hermano, Carvalho había hecho una promesa a uno de sus compañeros, indicando que si ganaba, compartiría la mitad del premio. Agradecida por la invitación de Mega, la modelo expresó: “Estoy agradecida de Mega que me invitó y me consideró para el docureality que están preparando”. Sin embargo, lamentó tener que rechazar la oferta, añadiendo: “Espero que todo salga lindo”.

En cuanto a los motivos detrás de su decisión de no asistir a la gala, Carvalho explicó: “Actualmente, tengo la fortuna de poder elegir con quién trabajo y a qué evento asistir”. Esto indica que su enfoque profesional le permite tomar decisiones más selectivas sobre sus compromisos laborales.

Relación con Chilevisión

Michelle Carvalho también abordó los rumores sobre su relación contractual con Chilevisión, aclarando que su decisión de no asistir a la gala no está relacionada con un compromiso con dicha cadena. En sus declaraciones, afirmó: “Estamos liberados del contrato con CHV. De hecho, es probable que haga algo con ellos, pero será muy puntual y específico”. Esto sugiere que, aunque podría haber futuras colaboraciones con Chilevisión, no hay un compromiso formal que le impida participar en otros eventos o proyectos.

La ausencia de Michelle Carvalho en el Festival de Viña del Mar 2025 ha generado interés y especulación entre sus seguidores y los medios de comunicación, quienes continúan atentos a sus próximos pasos en el mundo del entretenimiento.