Tenso cruce entre Fran Maira y Oriana Marzoli sorprende a la farándula nacional

Fran Maira y Oriana Marzoli protagonizan un tenso enfrentamiento en un restaurante de un mall capitalino, lo que ha generado gran revuelo en la farándula nacional. La periodista Cecilia Gutiérrez ha compartido detalles sobre este incidente que ha captado la atención del público.

Detalles del enfrentamiento

Según los testimonios de testigos presentes en el lugar, Oriana Marzoli se acercó a saludar a Fran Maira en su mesa, pero la situación rápidamente se tornó conflictiva. Este altercado se habría originado a raíz de unas declaraciones que Maira realizó en relación a Pamela Díaz. La interacción que comenzó de manera cordial se transformó en una discusión acalorada, lo que sorprendió a los presentes.

Reacciones en redes sociales

Posteriormente, Fran Maira fue consultada sobre el incidente en un ‘live’ que realizó en su cuenta de Instagram. Durante esta transmisión, Maira expresó su descontento con el fenómeno del “endiosamiento” de ciertas figuras públicas, aunque no mencionó nombres específicos. En sus palabras, “No le voy a dar pantalla a gente que la verdad siento que no es nadie. No entiendo por qué idolatran tanta gente. De verdad, o sea, no lo logro entender”.

Maira continuó explicando su perspectiva sobre la idolatría, afirmando: “Yo idolatro a mucha gente porque son personas que tienen un mensaje que entregar, han logrado cosas en su vida. Son personas que inspiran, que motivan a las personas a ser mejor persona, tienen códigos, tienen valores”.

Además, hizo hincapié en su confusión respecto a la admiración hacia personas que considera problemáticas, diciendo: “Endiosan a tanta gente agresiva, crazy, mentirosa. Yo como que no entiendo mucho ahí”.

En un tono más directo, Maira concluyó: “Yo jamás voy a andar diciendo nada de gente que vale picó. Yo no sé qué chucha han logrado en sus vidas weón. Yo por lo menos tengo como otro concepto idolatrar”, refiriéndose de manera implícita a Oriana Marzoli.

Este intercambio ha generado un amplio debate en las redes sociales, donde los seguidores de ambas figuras han expresado sus opiniones sobre el conflicto y las declaraciones de Maira. La situación continúa desarrollándose, y se espera que haya más reacciones en el futuro.