Fran García-Huidobro habla sobre las culpas de ser madre y su experiencia personal

Francisca García Huidobro llevó a cabo una profunda reflexión sobre la maternidad y las culpas que experimentan las mujeres al perderse ciertos momentos significativos en la vida de sus hijos. En su podcast titulado “Di la verdad Rosa”, García Huidobro abordó el tema de la culpa que sienten las madres, señalando que “hay otra culpa, esa enquistada, que tenemos las que somos madres… Las mujeres sienten culpa, aunque hoy por suerte está mucho más normalizado, si no dan pechuga. Hay mujeres que se cortan la leche”.

La animadora compartió su experiencia personal, recordando momentos en los que la culpa la acompañó en su rol de madre. Relató un episodio específico en el que no pudo estar presente cuando su hijo Joaquín, quien actualmente tiene 18 años y se dedica a la música urbana, comió su primera papilla. “(Hay) episodios con mucha culpa, en la maternidad, como cuando Joaquín comió su primera papilla y yo no estaba, porque estaba trabajando en el SQP”, explicó.

García Huidobro recordó que la hora de almuerzo de Joaquín coincidía con su horario laboral, lo que la llevó a recibir fotos de su hijo, enviadas por su pareja de aquel entonces, Julio César Rodríguez. “El papá de Joaquín me mandaba fotos de él, con zapallo o manzana chorreándole la boca”, mencionó, lo que le provocó una intensa sensación de culpa. Reflexionó sobre su decisión de no haber comunicado en su trabajo que no podría asistir ese día debido a la importancia del momento. “Yo decía: ¿Por qué no dije en mi trabajo que hoy no iba a venir, porque mi hijo iba a comer su primera papilla?”, compartió.

García Huidobro también expresó que, con el tiempo, ha aprendido a manejar esas culpas. “Hoy ya no me volvería a pasar, porque hoy en día yo pelearía eso porque a nosotros nos hicieron volver a trabajar con nuestras guaguas muy chicas”, afirmó. Además, destacó que ha ido reparando esas culpas, asegurando que “te aseguro que a Joaquín no le importa y no se acuerda que no le di su primera comida”.

Por su parte, Ingrid Cruz, compañera de García Huidobro en el podcast, también compartió sus propias experiencias relacionadas con la culpa. Cruz recordó que, tras dar a luz a su hija, regresó al trabajo al mes de haber parido. “Mi culpa fue larga, porque parí a mi hija y al mes estaba grabando. Aún tenía la guata hinchada y tenía que ir a sacarme leche. Era todo engorroso. Mi culpa fue tremenda”, comentó.

Cruz añadió que, gracias a su trabajo, pudo contratar a alguien que se encargara de su hija Emilia mientras ella cumplía con sus responsabilidades laborales. “Recuerdo haber llorado dentro del clóset como enferma”, confesó, reflejando la presión y las emociones que muchas madres enfrentan al equilibrar la maternidad y el trabajo.