Daniela Aránguiz se pronuncia sobre las acusaciones contra Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz se pronunció sobre las acusaciones de agresión que su expareja, Jorge Valdivia, ha recibido de Marcia Figueroa. Según lo que ha declarado la denunciante ante Carabineros, el conocido futbolista, apodado el “Mago”, la agredió tanto física como verbalmente en una discoteca de Santiago. Figueroa relató que mientras intentaba grabar un video con el DJ, Valdivia se acercó y le preguntó qué estaba grabando, tras lo cual le quitó el teléfono, provocando que este cayera y le golpeara la cara. La joven describió que a partir de ese momento se inició una discusión entre ambos.

En el programa “Hay que decirlo”, Daniela Aránguiz expresó que no tiene interés en la vida de Jorge Valdivia, pero sí compartió su opinión sobre lo que podría haber sucedido en el incidente. Aránguiz comentó que “la verdad que cuando uno no está en ese lugar y no hay pruebas tampoco de lo que está pasando, hay muchas cosas que quedan como un poquito en el aire”.

Además, Aránguiz sugirió que es posible que Figueroa estuviera grabando a Valdivia y que este pudo haber reaccionado de manera inapropiada. Sin embargo, cuestionó la gravedad de la acusación, afirmando que “ya agresión, en un lugar público, en donde hay mucha gente, yo creo que todas las personas de repente ponemos un poquitito del IVA, más IVA para contar las cosas”.

La exchica reality también expresó su desconfianza respecto a las acusaciones, indicando que para tales denuncias, que son de naturaleza grave, es fundamental contar con pruebas. “Para esas acusaciones tan graves, yo creo que es muy importante, incluso se lo dije a esta niña cuando tuvimos un contacto telefónico (en el programa ‘Sígueme’), que cuando uno hace una acusación grave, sobre todo porque estás hablando de acusaciones graves de xenofobia, estás hablando de agresiones, tienes que tener pruebas”, afirmó Aránguiz.

En este contexto, añadió: “Estás hablando de agresiones, tienes que tener pruebas”. También instó a Figueroa a presentar cualquier evidencia que tuviera, para evitar que se generen dudas sobre sus intenciones, sugiriendo que podría parecer que busca atención mediática o dinero.

Finalmente, Aránguiz mencionó que hay aspectos de la situación que no puede comentar, pero insinuó que cree que Jorge Valdivia está en una nueva relación, aunque enfatizó que eso no le importa en absoluto.