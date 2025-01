Gala Caldirola sorprende al ofrecer ayuda a Faloon Larraguibel en medio de una crisis en “Palabra de Honor”

Una situación crítica se presentó en el reality show “Palabra de Honor”, donde la participante Faloon Larraguibel experimentó una descompensación que generó gran preocupación entre sus compañeros. En un giro inesperado, Gala Caldirola, quien ha tenido un vínculo tenso con Faloon, decidió intervenir en un momento de necesidad.

Descompensación de Faloon Larraguibel

Durante un episodio del programa, Faloon Larraguibel se acercó a su compañera Natu Urtubias y expresó su malestar, diciendo: “Siento que me voy a marear y me voy a caer. Me voy a desmayar”. Esta declaración fue rápidamente notada por Botota Fox, quien alertó a la comandante del reality sobre la situación, lo que permitió que se tomaran medidas inmediatas para atender a Faloon adecuadamente.

Intervención de Gala Caldirola

A pesar de las tensiones previas entre Gala Caldirola y Faloon Larraguibel, la situación crítica llevó a Gala a actuar de manera solidaria. En un momento de gran tensión, Gala se dirigió rápidamente a la cocina en busca de un vaso de agua con azúcar, mostrando que, a pesar de las rivalidades, la solidaridad puede prevalecer en situaciones críticas.

Reacciones en el reality

La intervención de Gala Caldirola fue un acto que sorprendió a los demás participantes, quienes observaron cómo, en medio de la adversidad, las diferencias personales pueden dejarse de lado. La situación de Faloon fue atendida con rapidez, lo que permitió que se sintiera mejor tras recibir la ayuda necesaria.

Este incidente resalta la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo en entornos competitivos como el de “Palabra de Honor”, donde las relaciones entre los participantes pueden ser complejas y tensas.